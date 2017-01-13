СМИ: Джеб Буш вряд ли будет снова баллотироваться на пост президента США

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Бывший губернатор американского штата Флорида Джеб Буш, который был соперником Дональда Трампа в президентской гонке, но потерпел поражение, вероятнее всего больше не будет претендовать на высший государственный пост в стране. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Как оно отмечает, политик, отец и брат которого были президентами США, в настоящее время читает в Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете двухнедельный курс лекций о работе губернатора. AP указывает, что Буш заявил о планах полностью сосредоточиться на развитии собственного бизнеса, а также добиваться реформ в системе образования.

"Я отказался от всего, чем занимался, чтобы приготовиться к этому (к выборам - прим. ТАСС), такое нелегко дается", - приводит слова Буша AP. "Условия, в которых проходили эти выборы, не были идеальными для меня, и я проиграл", - констатировал экс-губернатор, заверив, что он не был сокрушен произошедшим и считает, что "жизнь продолжается".

Как пишет агентство, Буш также выразил глубокие сомнения в том, что вновь будет баллотироваться на пост губернатора Флориды, хотя законы штата и позволяют ему вновь претендовать на данный пост. "Это лучшая работа в мире, но я не склонен ей заниматься", - сказал политик.

Джеб Буш вступил в президентскую гонку в США в июне 2015 года и на ее начальном этапе считался одним из явных фаворитов среди республиканцев. Ему удалось быстро привлечь многомиллионные пожертвования на нужды своей кампании. Между тем, в последующие месяцы популярность экс- губернатора заметно снизилась. В феврале 2016 года после неудачных для него первичных выборов в штате Южная Каролина Буш заявил о выходе из борьбы за президентское кресло.

Во время гонки Буш регулярно выступал с жесткой критикой в отношении Дональда Трампа, который в конечном счете и одержал победу на выборах. В ноябре 2016 года Трамп заявил, что получил поздравления с победой от ряда республиканцев, которые ранее отказывались его поддержать. В их числе он назвал и Джеба Буша, а также его отца - Джорджа Буша-старшего и брата - Джорджа Буша-младшего.