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Эксперты: Трамп не принял мер для отмежевания от своего бизнеса

Международная панорама
13 января, 19:37 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Республиканец является президентом и исполнительным директором семейной компании Trump Organization, посты трех вице-президентов в ней занимают его дочь Иванка и сыновья Эрик и Дональд
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Эрик Трамп, Дональд Трамп-младший, Иванка Трамп и Дональд Трамп (слева направо)

Эрик Трамп, Дональд Трамп-младший, Иванка Трамп и Дональд Трамп (слева направо)

© AP Photo

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Избранный президент США Дональд Трамп не предпринял достаточных мер для того, чтобы отмежеваться от своего бизнеса, и это может рассматриваться как нарушение конституции США. Об этом заявил сегодня в интервью телекомпании ABC специалист по конституционному праву, профессор Гарвардского университета Лоуренс Трайб.

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"С того момента, когда он принесет присягу в качестве президента, он будет нарушать одно из положений конституции", - считает эксперт, сославшись на тот пункт основного закона страны, который запрещает любому лицу, занимающему выборную должность, принимать без согласия Конгресса США от глав других государств любые выплаты, подарки, звания или титулы. конституция, подчеркнул он, "была составлена таким образом, чтобы официальным лицам, в особенности президенту, было запрещено получать доходы от правительств других государств или от какой-либо организации, представляющей другие государства". "Между тем каждую минуту по крайней мере одна из сотен принадлежащих ему по всему миру компаний получает выплаты от других государств", - добавил эксперт.

По мнению эксперта по вопросам этики Ричарда Пейнтера, курировавшего эту тему в администрации Джорджа Буша- старшего, Дональду Трампу "необходимо доказать, что он не владеет компаниями, принимающими выплаты от правительств других государств или корпораций с государственным участием". Эксперт по вопросам международного права из Джорджаунского университета Стиву Шунер в интервью ABC отметил, что избранному президенту будет сложно выполнить это требование.

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Между тем будущий пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заверил журналистов, что Дональд Трамп уже "сделал значительно больше, чем требуют правила" в том, чтобы полностью отойти от семейного бизнеса, который поручает своим сыновьям Дону и Эрику и обещал передать в казначейство США "все доходы, которые могут поступить в этот период от правительств других стран". "Ко дню инаугурации 20 января, когда он вступит на пост президента, Дональд Трамп полностью отойдет от ведения бизнеса, - подчеркнул Спайсер на брифинге в четверг. - Он полностью сосредоточится на вопросах управления страной".

Трамп является президентом и исполнительным директором семейной компании Trump Organization, посты трех вице-президентов в ней занимают его дочь Иванка и сыновья Эрик и Дональд. Трамп ранее неоднократно заявлял, что перед вступлением в должность главы государства уйдет из бизнеса и передаст руководство своей компанией детям.

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