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США приветствовали соглашение РФ и Турции о безопасности полетов в Сирии

Международная панорама
13 января, 20:01 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Документ определяет механизмы взаимодействия авиации ВКС России и ВВС Турции при нанесении ударов по объектам террористов
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ВАШИНГТОН, 13 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Соединенные Штаты приветствовали заключение Россией и Турцией меморандума о безопасности полетов в ходе военных операций в Сирии. Об этом сообщила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Элисса Слоткин.

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Она признала, что не располагает детальной информацией на эту тему. Тем не менее, "если у россиян и турков (теперь) есть такое соглашение, то это - позитивная вещь", подчеркнула ответственный сотрудник Пентагона.

Министерство обороны России и Генштаб Вооруженных сил (ВС) Турции подписали меморандум об обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Об этом объявил в четверг Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"12 января в Минобороны России состоялись консультации делегаций ВС Российской Федерации и ВС Турецкой Республики, посвященные вопросам российско-турецкого взаимодействия в борьбе с ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство") в Сирии, - говорится в сообщении. - В ходе консультаций сторонами был подписан Меморандум между Министерством обороны Российской Федерации и Генеральным штабом Вооруженных Сил Турецкой Республики о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирийской Арабской Республике".

"Документ определяет механизмы координации и взаимодействия авиации ВКС России и ВВС Турции при нанесении ударов по объектам террористов, а также порядок действий сторон по предотвращению инцидентов при нахождении самолетов и беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Сирии", - отмечает Минобороны РФ.

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