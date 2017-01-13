Байден перенес визит на Украину на 16 января

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Вице-президент США Джозеф Байден посетит Киев, где проведет переговоры с руководством Украины, не 15 января, как это ожидалось ранее, а 16 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе посольства США на Украине.

"Визит состоится 16 января", - проинформировали в посольстве. В частности, как уточнили в пресс-службе, в 7:30 (8:30 мск) Байден встретится с премьер-министром Владимиром Гройсманом, а после этого - с президентом Петром Порошенко.

В посольстве не смогли назвать точную причину переноса визита Байдена в Киев. "Я ничего не могу официально сказать по этому поводу, какие-то изменения в графике", - пояснил представитель пресс-службы.

На официальном сайте кабинета министров Украины также обновили сообщение о визите Байдена, оно соответствует информации, предоставленной посольством США.

Ранее Белый дом сообщил, что поездка Байдена в Киев приурочена к 25-й годовщине независимости страны и установлению дипломатических отношений с США. Кроме того, было отмечено, что "поездка вице-президента на Украину подчеркнет американскую поддержку и его личное участие в поддержке украинской независимости".