Байден перенес визит на Украину на 16 января

Титов: сумма спонсорского вклада ВТБ для "Динамо" обусловлена большим объемом услугСпорт 13 января, 22:41
ВТБ предоставит ВФСО "Динамо" спонсорский вклад на сумму 10,62 млрд руб.Спорт 13 января, 22:34
Гайдаровский форум: Россия готова сделать первый шаг навстречу ЗападуЭкономика и бизнес 13 января, 22:29
Останки, найденные журналистом в Донбассе, принадлежат жертве крушения MH17Международная панорама 13 января, 22:21
"Барселона" уволила директора клуба после его комментария о МессиСпорт 13 января, 22:18
ЦСКА обыграл "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛСпорт 13 января, 22:05
БК ЦСКА прервал серию из трех поражений в Евролиге, разгромив "Милан"Спорт 13 января, 22:03
РФБ рассчитывает полностью рассчитаться с долгами к мартуСпорт 13 января, 21:29
Украина вновь провела ракетные учения вблизи КрымаМеждународная панорама 13 января, 21:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Вице-президент США Джозеф Байден посетит Киев, где проведет переговоры с руководством Украины, не 15 января, как это ожидалось ранее, а 16 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе посольства США на Украине.
"Визит состоится 16 января", - проинформировали в посольстве. В частности, как уточнили в пресс-службе, в 7:30 (8:30 мск) Байден встретится с премьер-министром Владимиром Гройсманом, а после этого - с президентом Петром Порошенко.
В посольстве не смогли назвать точную причину переноса визита Байдена в Киев. "Я ничего не могу официально сказать по этому поводу, какие-то изменения в графике", - пояснил представитель пресс-службы.
На официальном сайте кабинета министров Украины также обновили сообщение о визите Байдена, оно соответствует информации, предоставленной посольством США.
Ранее Белый дом сообщил, что поездка Байдена в Киев приурочена к 25-й годовщине независимости страны и установлению дипломатических отношений с США. Кроме того, было отмечено, что "поездка вице-президента на Украину подчеркнет американскую поддержку и его личное участие в поддержке украинской независимости".