Трамп вновь поднимет тему единства американцев на инаугурации

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Избранный президент США Дональд Трамп в своей речи на церемонии инаугурации 20 января вновь подчеркнет мысль о необходимости единства американцев, которую обозначил как основную уже в ночь после выборов. Кроме того, он намерен обратиться к предпринимателям с призывом о создании в Америке новых рабочих мест. Об этом сообщил на регулярном брифинге Шон Спайсер, выдвинутый на пост пресс-секретаря Белого дома.

"Дональд Трамп продолжает работать над текстом речи, - отметил он. - Основную тему он обозначил в ночь после выборов, когда выступал в Нью-Йорке около 3 часов утра (9 ноября). Тогда он говорил о необходимости единства всех американцев".

"Сейчас выборы уже позади, но он хочет продолжать поднимать те темы, которые объединят страну и восстановят у американцев гордость за страну, - продолжал Спайсер. - Он хочет, чтобы все больше американцев могли получить работу. Он намерен поднимать эти темы и впредь, и они будут присутствовать в выступлении на церемонии инаугурации".

По словам Спайсера, речь Трампа на церемонии "будет обращена в будущее, и он сосредоточится на вопросе о том, каким курсом он хочет вести страну".

Как сообщил ранее в интервью телекомпании CNN специалист по истории института президентства в США Кристофер Бринкли, встречавшийся с Трампом для обсуждения церемоний инаугурации прежних президентов, избранный президент США сам пишет свою речь. "По словам Трампа, он хочет, чтобы его инаугурационная речь была короткой, - сообщил историк. - Он сказал, что она будет конкретной и что он сам ее пишет. Да, конечно, в работе над речью принимают участие специалисты, но Трамп хочет, чтобы эта историческая речь была его произведением".