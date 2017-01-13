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Трамп вновь поднимет тему единства американцев на инаугурации

Международная панорама
13 января, 20:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Кроме того, он намерен обратиться к предпринимателям с призывом о создании в Америке новых рабочих мест
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НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Избранный президент США Дональд Трамп в своей речи на церемонии инаугурации 20 января вновь подчеркнет мысль о необходимости единства американцев, которую обозначил как основную уже в ночь после выборов. Кроме того, он намерен обратиться к предпринимателям с призывом о создании в Америке новых рабочих мест. Об этом сообщил на регулярном брифинге Шон Спайсер, выдвинутый на пост пресс-секретаря Белого дома.

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"Дональд Трамп продолжает работать над текстом речи, - отметил он. - Основную тему он обозначил в ночь после выборов, когда выступал в Нью-Йорке около 3 часов утра (9 ноября). Тогда он говорил о необходимости единства всех американцев".

"Сейчас выборы уже позади, но он хочет продолжать поднимать те темы, которые объединят страну и восстановят у американцев гордость за страну, - продолжал Спайсер. - Он хочет, чтобы все больше американцев могли получить работу. Он намерен поднимать эти темы и впредь, и они будут присутствовать в выступлении на церемонии инаугурации".

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По словам Спайсера, речь Трампа на церемонии "будет обращена в будущее, и он сосредоточится на вопросе о том, каким курсом он хочет вести страну".

Как сообщил ранее в интервью телекомпании CNN специалист по истории института президентства в США Кристофер Бринкли, встречавшийся с Трампом для обсуждения церемоний инаугурации прежних президентов, избранный президент США сам пишет свою речь. "По словам Трампа, он хочет, чтобы его инаугурационная речь была короткой, - сообщил историк. - Он сказал, что она будет конкретной и что он сам ее пишет. Да, конечно, в работе над речью принимают участие специалисты, но Трамп хочет, чтобы эта историческая речь была его произведением".

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