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Минюст США выявил системные нарушения прав человека полицией Чикаго

Международная панорама
13 января, 20:25 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Расследование в отношении полицейского департамента Чикаго было начато в 2015 году после нашумевшего инцидента с убийством полицией чернокожего подростка Лакуана Макдональда
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ВАШИНГТОН, 13 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Минюст США признал, что в одном из крупнейших городов страны - Чикаго (штат Иллинойс) - на протяжении многих лет допускались серьезные нарушения прав человека в результате системных недостатков в организации работы местного полицейского департамента. Такой вывод содержится в новом докладе американского правоохранительного ведомства, выполняющего и функции генеральной прокуратуры страны.

Выявлены "достаточные основания полагать, что чикагский департамент полиции практикует систематическое применение силы, включая смертоносную силу, в нарушение четвертой поправки к Конституции" США, указывается в официальном сообщении Минюста. Упомянутая конституционная норма декларирует права человека на личную безопасность и неприкосновенность; для краткости ее порой сводят к формуле "дом человека - его крепость".

По признанию Минюста США, выявленные в Чикаго проблемы обусловлены "системными недостатками в подготовке и спросе", то есть в обучении сотрудников полиции и спросе с них за ненадлежащее исполнение обязанностей. В частности, согласно докладу, в Чикаго не обучают полицейских "методам деэскалации конфликтов", а также "не проводят реальные расследования случаев применения силы".

Расследование в отношении полицейского департамента Чикаго было начато в 2015 году после нашумевшего инцидента с убийством полицией чернокожего подростка Лакуана Макдональда. Согласно записи видеорегистратора в патрульной машине, белый полицейский расстрелял его в спину, выпустив 16 пуль, хотя Макдональд не нападал на него, а пытался убежать. В руках у подростка был сложенный перочинный нож. Инцидент, происшедший в 2014 году, вызвал в городе протесты.

Чикаго считается родным городом действующего президента США Барака Обамы. Даже сам первый афроамериканский американский лидер признает, что криминальная обстановка в городе и отношения темнокожего населения с полицией оставляют желать много лучшего. Комментируя новый доклад, агентство Associated Press (AP) указывает, что полицейский департамент Чикаго давно славится жестокостью, особенно по отношению к меньшинствам.

Наиболее печально известным примером был Джон Бэрдж, возглавлявший один из следственных отделов на южной стороне Чикаго, пишет агентство. Начиная с 1970-х годов, Бэрдж и его люди десятилетиями избивали, душили и пытали электрошоком чернокожих, выбивая из них признания в преступлениях, которых те не совершали, отмечает AP. В последние годы отношения между афроамериканцами и полицией обострились настолько, что дело доходило до перестрелок, причем в разных городах и штатах страны.

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