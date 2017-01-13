Трамп: Клинтон нарушала закон, используя частный почтовый сервер

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Избранный президент США Дональд Трамп по-прежнему считает, что бывший госсекретарь Хиллари Клинтон нарушала закон, пользуясь при работе с секретной информацией частным почтовым сервером. Об этом заявил на регулярном брифинге кандидат в пресс-секретари Белого дома Шон Спайсер.

"Он (Трамп) не изменил своей позиции по этому вопросу, - заявил он. - Он неоднократно высказывался на эту тему в ходе предвыборной кампании. Использование ею (Клинтон) частного почтового сервера представляет собой нарушение закона".

Так Спайсер прокомментировал послание Трампа в сети микроблогов Twitter, где избранный президент выразил убеждение в том, что Клинтон не следовало допускать до участия в президентской гонке, учитывая имеющуюся у ФБР информацию.

"Какие вообще претензии могут быть у людей Хиллари Клинтон к ФБР? Учитывая, какой информацией они (ФБР) располагали, ей вообще не должно было быть позволено участвовать в (президентской) гонке", - написал Трамп.

Аппарат генерального инспектора Министерства юстиции США Майкла Хоровица начал разбирательство по поводу проведенного в прошлом году перед выборами расследования ФБР, посвященного "почтовому скандалу" вокруг Клинтон. Ее сторонники убеждены, что данное разбирательство послужило одной из основных причин поражения Клинтон на президентских выборах 8 ноября.