Конгрессмен обвинил политиков США в лицемерном отношении к РФ

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американский конгрессмен Дана Роэрбакер (республиканец, от штата Калифорния) считает, что некоторые политики США допускают лицемерные утверждения в отношении России. Такое мнение законодатель выразил в интервью в радиопрограмме Breitbart News Daily.

"Мне кажется, что разжигатели войны обвиняют других людей в том, что они - военные преступники. Это неверный тон, такая риторика подводит нас к конфликту с русскими, они посчитают, что мы пытаемся взяться за них", - указал он.

Законодатель напомнил, что сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал кибератаки, которые в США приписывают России, "актом войны". "Акт войны? Мы постоянно взламываем их системы, - подчеркнул Роэрбакер. - И не только их системы, мы записываем разговоры иностранных лидеров".

"Назвать взлом компьютерных систем актом войны? Эти люди желают войны", - добавил Роэрбакер. Говоря об отношении некоторых американских политиков к России, законодатель указал: "Здесь речь идет о враждебности и антагонизме, они будто бы пытаются оттолкнуть их (россиян - прим. ТАСС), вместо того чтобы выстроить позитивные связи".

Роэрбакер констатировал, что, в частности, говорит о сенаторе-республиканце Марко Рубио. Этот законодатель на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам, посвященным утверждению кандидатуры Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США, настойчиво спрашивал последнего, готов ли он признать действия РФ в Сирии военными преступлениями. Как указал в ответ Тиллерсон, такие обвинения требуют "серьезных доказательств" и выдвигать их, опираясь лишь на публично доступную информацию, он не может. Вместе с тем кандидат на пост госсекретаря США назвал действия Москвы в Сирии "неприемлемым поведением".

Заместитель начальника пресс-службы Госдепартамента США Марк Тонер на регулярном брифинге для журналистов в четверг также заявил, что администрация президента Барака Обамы не готова утверждать, что Россия несет ответственность за военные преступления в Сирии. "Насколько я знаю, мы таких заключений не делали. Мы решительно осуждали неизбирательные атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей, но таких определений не давали", - сказал он. Тонер заверил, что соответствующие оценки могу быть даны Вашингтоном по итогам "юридического процесса, детального анализа и расследования".