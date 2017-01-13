Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.01:
$ 59.37
€ 63.12
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Конгрессмен обвинил политиков США в лицемерном отношении к РФ

Международная панорама
13 января, 20:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Дана Роэрбакер отметил, что речь идет о враждебности и антагонизме
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американский конгрессмен Дана Роэрбакер (республиканец, от штата Калифорния) считает, что некоторые политики США допускают лицемерные утверждения в отношении России. Такое мнение законодатель выразил в интервью в радиопрограмме Breitbart News Daily.

Смотрите также
Дмитрий Песков
Песков: Москва надеется, что Путин и Трамп поладят между собой

"Мне кажется, что разжигатели войны обвиняют других людей в том, что они - военные преступники. Это неверный тон, такая риторика подводит нас к конфликту с русскими, они посчитают, что мы пытаемся взяться за них", - указал он.

Законодатель напомнил, что сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал кибератаки, которые в США приписывают России, "актом войны". "Акт войны? Мы постоянно взламываем их системы, - подчеркнул Роэрбакер. - И не только их системы, мы записываем разговоры иностранных лидеров".

"Назвать взлом компьютерных систем актом войны? Эти люди желают войны", - добавил Роэрбакер. Говоря об отношении некоторых американских политиков к России, законодатель указал: "Здесь речь идет о враждебности и антагонизме, они будто бы пытаются оттолкнуть их (россиян - прим. ТАСС), вместо того чтобы выстроить позитивные связи".

Смотрите также
Песков: потенциальная встреча Путина и Трампа потребует подготовки с учетом отношений

Роэрбакер констатировал, что, в частности, говорит о сенаторе-республиканце Марко Рубио. Этот законодатель на  слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам, посвященным утверждению кандидатуры Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США, настойчиво спрашивал последнего, готов ли он признать действия РФ в Сирии военными преступлениями. Как указал в ответ Тиллерсон, такие обвинения требуют "серьезных доказательств" и выдвигать их, опираясь лишь на публично доступную информацию, он не может. Вместе с тем кандидат на пост госсекретаря США назвал действия Москвы в Сирии "неприемлемым поведением".

Заместитель начальника пресс-службы Госдепартамента США Марк Тонер на регулярном брифинге для журналистов в четверг также заявил, что администрация президента Барака Обамы не готова утверждать, что Россия несет ответственность за военные преступления в Сирии. "Насколько я знаю, мы таких заключений не делали. Мы решительно осуждали неизбирательные атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей, но таких определений не давали", - сказал он. Тонер заверил, что соответствующие оценки могу быть даны Вашингтоном по итогам "юридического процесса, детального анализа и расследования".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
США Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
AP: жертвами двух взрывов в Кабуле стали около 40 человек
13
Теракт в Иерусалиме: грузовик врезался в группу молодых людей
10
"Убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника": политики о теракте в Стамбуле
Интересное
20 лучших фото недели: часы Обамы, весы Меркель и грибы Лужкова
Рождение и похороны Obamacare: факты о реформе здравоохранения в США
Дэвид Линч (справа)
Возвращение в "Твин Пикс": чего ожидать от продолжения культового сериала
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина вновь провела ракетные учения вблизи Крыма
2
В Петербурге проходит акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ
3
Останки, найденные журналистом в Донбассе, принадлежат жертве крушения MH17
4
Россельхознадзор: четверть продуктов питания в РФ фальсифицируется
5
Гайдаровский форум: Россия готова сделать первый шаг навстречу Западу
6
Малоимущие деревенские пенсионеры получат 4 тонны подарков
7
У берегов Болгарии замерзло Черное море
Темы дня
Реклама