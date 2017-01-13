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Украина вновь провела ракетные учения вблизи Крыма

Международная панорама
13 января, 21:29 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, января. /ТАСС
Украинские военнослужащие во время учений отработали, в частности, "аэрозольные маскировки при изменении стартовых позиций" и "скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО"
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© Олег Булдаков/ТАСС

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Подразделения противовоздушной обороны Украины провели учения с применением имитационных целей в Херсонской области, граничащей с Крымом. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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"На Херсонщине подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки "Юг" совместно с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные занятия", - проинформировали в пресс-службе министерства, уточнив, что учения происходили как днем, и ночью "в напряженном режиме с интенсивным применением имитационных воздушных целей".

Украинские военнослужащие во время учений отработали "аэрозольные маскировки при изменении стартовых позиций, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО, а также совместное движение колонны на большое расстояние".

1 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели учебные ракетные стрельбы над акваторией Черного моря вблизи Крыма. Изначально ВСУ планировали учения в суверенном воздушном пространстве РФ, но позже Украина сместила траекторию стрельб к западу от полуострова. В ответ Россия приняла все необходимые меры в связи с планами Украины провести стрельбы в воздушном пространстве в районе Крыма.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил о получении от Международной организации гражданской ассоциации (ICAO) ответа на обращение по поводу учебных ракетных стрельб, проведенных ВСУ над Черным морем в начале декабря. Соколов отметил, что Минтранс не удовлетворен ответом от ICAO: "Нельзя сказать, что он нас устроил".

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