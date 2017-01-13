Олланд: военные Франции обеспечивают безопасность своей страны, защищая Мали

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РАБАТ, 13 января. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Военнослужащие Франции, которые принимают участие в операции "Бархан" в африканской зоне Сахеля и Сахары, вносят вклад в обеспечение безопасности и своей страны. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, выступая в малийском городе Гао, где расположен французский воинский континент.
"Мы все знаем, что террористы, атакующие нашу территорию, действующие на нашей собственной земле, связаны с теми террористами, которые находятся в Ираке, Сирии, а также в зоне Сахеля и Сахары", - подчеркнул он.
"Это все та же битва, все та же борьба, - отметил он, обращаясь к французским военнослужащим. - Участвуя в рамках операции "Бархан" в защите Мали и всего региона, вы обеспечиваете также нашу собственную безопасность".
Как ожидается, Олланд примет участие в работе саммита Африка - Франция, который состоится в столице Мали Бамако.