КС Украины продолжит рассмотрение закона о применении русского языка 19 января

Титов: сумма спонсорского вклада ВТБ для "Динамо" обусловлена большим объемом услугСпорт 13 января, 22:41
ВТБ предоставит ВФСО "Динамо" спонсорский вклад на сумму 10,62 млрд руб.Спорт 13 января, 22:34
Гайдаровский форум: Россия готова сделать первый шаг навстречу ЗападуЭкономика и бизнес 13 января, 22:29
Останки, найденные журналистом в Донбассе, принадлежат жертве крушения MH17Международная панорама 13 января, 22:21
"Барселона" уволила директора клуба после его комментария о МессиСпорт 13 января, 22:18
ЦСКА обыграл "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛСпорт 13 января, 22:05
БК ЦСКА прервал серию из трех поражений в Евролиге, разгромив "Милан"Спорт 13 января, 22:03
РФБ рассчитывает полностью рассчитаться с долгами к мартуСпорт 13 января, 21:29
Украина вновь провела ракетные учения вблизи КрымаМеждународная панорама 13 января, 21:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Конституционного суд Украины 19 января в очередной раз рассмотрит закон "Об основах государственной языковой политики", который регулирует сферу применения русского языка и других языков национальных меньшинств в стране. Об этом говорится на сайте суда.
"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 57 народных депутатов Украины относительно соответствия конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" (закрытая часть пленарного заседания). Начало в 12:00 (по киевскому времени или 13:00 по московскому)" - сказано в сообщении.
В декабре, обсуждая этот вопрос в течение двухдневного пленарного заседания в форме устного слушания, большинство выступающих высказались за отмену закона. Свидетели по данному делу утверждают, что документ был принят Верховной радой с нарушениями регламента, а некоторые статьи закона противоречат Конституции.
Суд также рассматривал этот вопрос в закрытом режиме, однако никакого решения по итогам заседания озвучено не было.
Закон "Об основах государственной языковой политики", который называют законом Кивалова-Колесниченко (депутаты от Партии регионов), Верховная рада приняла 3 июня 2012 года. Его утверждение сопровождалось протестом националистов, блокированием парламентской трибуны и драками в сессионном зале. Националисты утверждали, что документ направлен на русификацию Украины, несет угрозу государственности и является шагом к внедрению официального статуса русского языка.
В соответствии с документом, русский язык получил статус регионального там, где он является родным как минимум для 10 процентов населения. По официальным данным, русский язык должен был получить статус регионального в 13 из 27 областей.
8 августа президент Виктор Янукович подписал закон, а также поручил кабинету министров создать рабочую группу для разработки предложений по совершенствованию законодательства о порядке применения языков на Украине. Закон вступил в силу 10 августа.
В 2012 году Одесский областной и городской советы, Харьковский, Херсонский, Николаевский, Запорожский, Севастопольский, Днепропетровский и Луганский горсоветы, Краснолучский горсовет (Луганская область), Запорожский, Донецкий, Херсонский, Николаевский и Днепропетровский областные советы приняли решение о признании русского языка региональным.
Однако 24 февраля 2014 года, сразу же после государственного переворота в стране, Верховная рада по инициативе депутатов от националистической партии "Свобода" проголосовала за отмену закона "Об основах государственной языковой политики". Правда, закон остался не подписан главой государства. Исполнявший в то время обязанности президента председатель Верховной рады Александр Турчинов отказался подписывать принятый закон до тех пор, пока Рада не примет новый закон о языках. Таким образом, отмена языкового закона не вступила в силу.
В июле 2014 года 57 депутатов Рады направили в КС представление о его отмене. Они просят отменить закон "в связи с несоответствием его положений Конституции Украины".