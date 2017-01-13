КС Украины продолжит рассмотрение закона о применении русского языка 19 января

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Конституционного суд Украины 19 января в очередной раз рассмотрит закон "Об основах государственной языковой политики", который регулирует сферу применения русского языка и других языков национальных меньшинств в стране. Об этом говорится на сайте суда.

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"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 57 народных депутатов Украины относительно соответствия конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" (закрытая часть пленарного заседания). Начало в 12:00 (по киевскому времени или 13:00 по московскому)" - сказано в сообщении.

В декабре, обсуждая этот вопрос в течение двухдневного пленарного заседания в форме устного слушания, большинство выступающих высказались за отмену закона. Свидетели по данному делу утверждают, что документ был принят Верховной радой с нарушениями регламента, а некоторые статьи закона противоречат Конституции.

Суд также рассматривал этот вопрос в закрытом режиме, однако никакого решения по итогам заседания озвучено не было.

Русский язык получил статус регионального

Закон "Об основах государственной языковой политики", который называют законом Кивалова-Колесниченко (депутаты от Партии регионов), Верховная рада приняла 3 июня 2012 года. Его утверждение сопровождалось протестом националистов, блокированием парламентской трибуны и драками в сессионном зале. Националисты утверждали, что документ направлен на русификацию Украины, несет угрозу государственности и является шагом к внедрению официального статуса русского языка.

В соответствии с документом, русский язык получил статус регионального там, где он является родным как минимум для 10 процентов населения. По официальным данным, русский язык должен был получить статус регионального в 13 из 27 областей.

8 августа президент Виктор Янукович подписал закон, а также поручил кабинету министров создать рабочую группу для разработки предложений по совершенствованию законодательства о порядке применения языков на Украине. Закон вступил в силу 10 августа.

В 2012 году Одесский областной и городской советы, Харьковский, Херсонский, Николаевский, Запорожский, Севастопольский, Днепропетровский и Луганский горсоветы, Краснолучский горсовет (Луганская область), Запорожский, Донецкий, Херсонский, Николаевский и Днепропетровский областные советы приняли решение о признании русского языка региональным.

Однако 24 февраля 2014 года, сразу же после государственного переворота в стране, Верховная рада по инициативе депутатов от националистической партии "Свобода" проголосовала за отмену закона "Об основах государственной языковой политики". Правда, закон остался не подписан главой государства. Исполнявший в то время обязанности президента председатель Верховной рады Александр Турчинов отказался подписывать принятый закон до тех пор, пока Рада не примет новый закон о языках. Таким образом, отмена языкового закона не вступила в силу.

В июле 2014 года 57 депутатов Рады направили в КС представление о его отмене. Они просят отменить закон "в связи с несоответствием его положений Конституции Украины".