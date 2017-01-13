Останки, найденные журналистом в Донбассе, принадлежат жертве крушения MH17

ГААГА, 13 января. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Найденные голландским независимым журналистом Михелем Спеккерсом останки на месте крушения MH17 в Донбассе принадлежат жертве трагедии. Об этом сообщила голландская прокуратура.

"Криминалистическая экспертиза показала, что одним из изъятых предметов является человеческая кость, - отметили в ведомстве. - Согласно тесту ДНК, она принадлежит одному из погибших пассажиров, чья личность была установлена в 2014 году". "Родственники жертвы трагедии уже проинформированы", - подчеркнули в прокуратуре, добавив, что остальные конфискованные материалы не имеют отношения к уголовному расследованию крушения Boeing на Украине.

Стефан Бек и Михел Спеккерс провели в Донбассе девять дней в конце декабря - начале января, где изучали общую политическую обстановку, а также побывали на месте крушения Boeing. Они вернулись в Нидерланды 7 января, где были задержаны правоохранительными органами в аэропорту. У журналистов изъяли все собранные материалы, а также камеры, телефоны и ноутбуки.

Согласно вынесенному решению суда, полиция имела право конфисковать материалы, в том числе оборудование. Как отметили в прокуратуре, это "важно с точки зрения определения точного места, где были найдены материалы". Кроме того, инстанция постановила удалить ряд фотографий, сделанных журналистами в аэропорту во время задержания. Бек и Спеккерс не согласны с этим вердиктом и намерены добиваться права не удалять материалы и самим решить, какие фотографии нужно передавать прокуратуре, а какие - нет.

Пассажирский самолет Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии" (Malaysia Airlines), выполнявший рейс из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств. Расследованием трагедии занимаются власти Нидерландов.