Египет и Белоруссия подписали ряд соглашений по развитию сотрудничества

КАИР, 15 января. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Ряд соглашений, нацеленных на расширение сотрудничества между Минском и Каиром, подписан в египетской столице в ходе официального визита президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По завершении переговоров на высшем уровне в узком и расширенном составе в президентском дворце Аль-Иттихадия белорусский руководитель и президент АРЕ Адель Фаттах ас-Сиси поставили свои подписи под декларацией.

В присутствии глав двух государств стороны подписали меморандум о взаимопонимании в сфере военно-технического сотрудничества, документ о сотрудничестве в области культуры, договор о взаимопомощи в сфере юстиции и конвенцию о выдаче преступников, а также соглашение о сотрудничестве в спорте и меморандум о взаимопонимании в области сельского хозяйства.

"Необходимо воспользоваться перспективными возможностями развития нашего сотрудничества в самых различных областях, чтобы в наших отношениях произошел качественный скачок. Мы удовлетворены текущим прогрессом", - отметил на совместной пресс-конференции ас-Сиси, подчеркнув, что "Каир придает важное значение созданию зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (в составе Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России - прим ТАСС)".

Как заявил белорусский президент, "о стремлении Минска укреплять отношения с Каиром свидетельствует сопровождающая его солидная делегация". По словам Лукашенко, на переговорах обсуждалась тема увеличения взаимного торгового обмена, а также перспективы увеличения экспорта белорусской продукции, в первую очередь техники, в Египет и создание совместных предприятий.

Александр Лукашенко прибыл в Каир для переговоров с руководством Египта по вопросам развития двусторонних отношений. Белорусского президента сопровождает представительная делегация бизнесменов, в которую вошли около 40 представителей различных компаний, желающих инвестировать в египетскую экономику.

В этом году две страны отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. Минск заинтересован в расширении рынков сбыта продукции тяжелой промышленности: тракторов, комбайнов, грузовых автомобилей и автобусов, горнодобывающего оборудования, строительной техники, а также систем по очистке сточных вод, своей продукции медицинского, сельскохозяйственного и нефтехимического назначения.