Спустя месяц освобожден сотрудник Красного Креста, похищенный в Афганистане

МАДРИД, 15 января. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Подданный Испании, сотрудник Международного комитета Красного Креста (МККК), похищенный 19 декабря прошлого года в Афганистане, освобожден. Об этом сообщила газета АВС.

По ее информации, испанец не пострадал. Ранее МККК сообщил, что вооруженные люди остановили автомобили, в которых несколько сотрудников организации ехали в провинцию Кундуз. После этого неизвестные захватили одного человека, остальные пассажиры были отпущены. Пока не уточняется, кто стоял за похищением.

МККК работает в Афганистане в течение почти 30 лет, оказывая медицинскую помощь, поддерживая санитарные службы, водоснабжения, а также действуя в качестве нейтрального посредника для проведения гуманитарных работ в стране.