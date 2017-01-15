СМИ: Пенс заверил, что штаб Трампа поддерживает контакты только с американским народом

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Переходный штаб избранного президента США Дональда Трампа все свои контакты поддерживает прежде всего с американским народом, а не с иностранными государствами. Как сообщил телеканал Fox News, эту позицию изложил ему в эфире избранный вице-президент США Майкл Пенс.

Он отвечал на вопрос касательно того, что помощник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн связывался по телефону с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в день, когда администрация действующего главы американского государства Барака Обамы ввела против России новые санкции, включавшие высылку дипломатов. "Все контакты штаба Трампа осуществлялись с американским народом", - приводит телеканал ответ Пенса.

Как сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники, телефонные контакты Флинна и российского дипломата состоялись 29 декабря, а не днем ранее, как заявил ранее представитель переходного штаба Трампа Шон Спайсер. Агентство отмечает, что беседы имели место в период между тем, как дипломаты РФ узнали о введенных Вашингтоном санкциях, и заявлением президента России Владимира Путина о решении не принимать аналогичных ответных мер. При этом источники Reuters заявили, что им неизвестно о точном содержании указанных разговоров и о том, кто являлся их инициатором.

В пятницу Спайсер во время брифинга сообщил журналистам, что Флинн и Кисляк разговаривали по телефону 28 декабря прошлого года и обсуждали организацию телефонного разговора между лидерами России и США после инаугурации Трампа, которая намечена на 20 января.

США связывают введенные санкции с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых действующая администрация обвиняет Россию. В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя санкции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что они являются проявлением агрессии.

Отношения с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп полон решимости постараться наладить отношения с Россией, которые в настоящий момент ужасны.

"Я считаю, что избранный президент Дональд Трамп ясно сказал, что у нас ужасные отношения с Россией. И это далеко не все, речь идет о полном провале Америки, в том числе в дипломатии (и во многих других областях)", - сказал Пенс.

"Избранный президент полон решимости изучить возможности установления более хороших отношений (с Россией). У нас общий враг - "Исламское государство" (террористическая группировка ИГ, запрещена в РФ). Ее уничтожение является важнейшим приоритетом новой администрации", - отметил избранный вице-президент.

Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне 20 января.