Пенс: Трамп приветствует намерение комитета Сената США расследовать случаи кибератак

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп приветствует намерение спецкомитета Сената Конгресса США по разведке провести свое расследование совершенных во время прошедшей президентской гонки кибератак против американских политических организаций. Об этом сообщил будущий вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу CBS.

"Я и избранный президент приветствуем надзорную деятельность Конгресса в этой и других областях. Мы с нетерпением ждем результатов их расследования. Я считаю, что они обнаружат то же, о чем говорилось в опубликованном докладе разведки. Нет никаких доказательств какого-либо воздействия на устройства для голосования и подсчета голосов", - отметил он.

Пенс подчеркнул, что Трамп "одержал честную победу на выборах".

В пятницу председатель комитета республиканец Ричард Бурр и его заместитель демократ Марк Уорнер заявили о намерении провести такого рода расследование. "Комитет рассмотрит отчеты разведки, которые легли в основу оценок разведывательного сообщества, представленных 6 января", - отмечается в их заявлении.

Речь идет о докладе, распространенном в начале месяца офисом директора национальной разведки США Джеймса Клэппера, в котором утверждается, что за хакерскими атаками стоит Россия, причем проводились они по прямому указанию руководства страны. Никаких доказательств этой позиции в нем приведено не было.

Бурр и Уорнер уточняют, что в первую очередь члены комитета изучат данные, на которые опирались спецслужбы. Кроме того, законодатели попробуют выявить "связи между Россией и лицами, имеющими отношение к политическим кампаниям". Сенаторы также рассмотрят другие действия России, якобы направленные против США.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема обвинений России в хакерских атаках превратилась в настоящую истерику, искать рациональное зерно в таких условиях невозможно. Он в очередной раз подчеркнул, что Россия категорически отрицает какие-либо обвинения в свой адрес на эту тему.

О попытках СМИ дискредитировать новую администрацию

В своем интервью Пенс также заявил, что некоторые американские СМИ пытались дискредитировать и поставить под сомнение легитимность будущей администрации избранного президента США.

"Откровенно говоря, это было попыткой со стороны многих людей в американских СМИ, за исключением этой телекомпании, по сути дела дискредитировать и поставить под сомнение легитимность новой администрации", - считает он.

В пример Пенс привел распространяемые прессой материалы о вмешательстве в прошедшие выборы со ссылкой на источники в разведсообществе. "Я думаю, что это наносит реальный вред нашей демократии", - сказал будущий вице-президент.

Последние сообщения о том, что якобы российские спецслужбы обладают компроматом на Трампа, Пенс назвал "фантастическими слухами".

Он подчеркнул, что так называемое секретное досье на республиканца было создано при участии его политических противников. "Американцы устали от всего этого", - заключил политик, говоря о распространяемых о своем напарнике слухах.