Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.01:
$ 59.37
€ 63.12
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пенс: Трамп приветствует намерение комитета Сената США расследовать случаи кибератак

Международная панорама
15 января, 18:45 дата обновления: 15 января, 19:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Ранее председатель комитета республиканец Ричард Бурр и его заместитель демократ Марк Уорнер заявили о намерении провести такого рода расследование
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп приветствует намерение спецкомитета Сената Конгресса США по разведке провести свое расследование совершенных во время прошедшей президентской гонки кибератак против американских политических организаций. Об этом сообщил будущий вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу CBS.

Смотрите также
Трамп: в спецслужбах признали досье подлогом

"Я и избранный президент приветствуем надзорную деятельность Конгресса в этой и других областях. Мы с нетерпением ждем результатов их расследования. Я считаю, что они обнаружат то же, о чем говорилось в опубликованном докладе разведки. Нет никаких доказательств какого-либо воздействия на устройства для голосования и подсчета голосов", - отметил он.

Пенс подчеркнул, что Трамп "одержал честную победу на выборах".

В пятницу председатель комитета республиканец Ричард Бурр и его заместитель демократ Марк Уорнер заявили о намерении провести такого рода расследование. "Комитет рассмотрит отчеты разведки, которые легли в основу оценок разведывательного сообщества, представленных 6 января", - отмечается в их заявлении.

Речь идет о докладе, распространенном в начале месяца офисом директора национальной разведки США Джеймса Клэппера, в котором утверждается, что за хакерскими атаками стоит Россия, причем проводились они по прямому указанию руководства страны. Никаких доказательств этой позиции в нем приведено не было.

Бурр и Уорнер уточняют, что в первую очередь члены комитета изучат данные, на которые опирались спецслужбы. Кроме того, законодатели попробуют выявить "связи между Россией и лицами, имеющими отношение к политическим кампаниям". Сенаторы также рассмотрят другие действия России, якобы направленные против США.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема обвинений России в хакерских атаках превратилась в настоящую истерику, искать рациональное зерно в таких условиях невозможно. Он в очередной раз подчеркнул, что Россия категорически отрицает какие-либо обвинения в свой адрес на эту тему.

О попытках СМИ дискредитировать новую администрацию

В своем интервью Пенс также заявил, что некоторые американские СМИ пытались дискредитировать и поставить под сомнение легитимность будущей администрации избранного президента США. 

"Откровенно говоря, это было попыткой со стороны многих людей в американских СМИ, за исключением этой телекомпании, по сути дела дискредитировать и поставить под сомнение легитимность новой администрации", - считает он.

В пример Пенс привел распространяемые прессой материалы о вмешательстве в прошедшие выборы со ссылкой на источники в разведсообществе. "Я думаю, что это наносит реальный вред нашей демократии", - сказал будущий вице-президент.

Последние сообщения о том, что якобы российские спецслужбы обладают компроматом на Трампа, Пенс назвал "фантастическими слухами".

Он подчеркнул, что так называемое секретное досье на республиканца было создано при участии его политических противников. "Американцы устали от всего этого", - заключил политик, говоря о распространяемых о своем напарнике слухах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Разногласия РФ и США в киберпространстве
Персоны
Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк)
Страны
США Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
AP: жертвами двух взрывов в Кабуле стали около 40 человек
13
Теракт в Иерусалиме: грузовик врезался в группу молодых людей
10
"Убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника": политики о теракте в Стамбуле
Интересное
Бенедикт Камбербэтч
"Родина", "Шерлок" и "Черные паруса": какие сериалы смотреть в январе
Зеркало, воск, кольцо и другие способы узнать будущее: инструкция по святочным гаданиям
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вучич: мир в Косове удалось сохранить благодаря мудрости Сербии
2
В Москве автомобиль сбил на тротуаре детскую коляску с младенцем
3
Обнаружено тело третьего провалившегося под лед подростка на Кубани
4
Песков: американские санкции заставили РФ действовать более эффективно
5
Врио губернатора Калининградской области усомнился в строительстве стены между РФ и Литвой
6
Минфин предложил новую минимальную цену на водку
7
В Тамбовской области подростка подозревают в убийстве бабушки, отца и сестры
Темы дня
Реклама