Керри заверил Нетаньяху, что за конференцией в Париже не последует резолюции ООН

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Госсекретарь США Джон Керри заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что конференция в Париже по урегулированию палестино-израильского конфликта не приведет к появлению новой резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает газета Haaretz.

Керри, который принимает участие в конференции, говорил с Нетаньяху по телефону и сказал, что у конференции в Париже не будет никакого продолжения в СБ ООН до тех пор, пока президент Барак Обама не покинет свой пост 20 января, пишет издание. По его данным, госсекретарь заверил израильского премьера, что, "даже если в СБ ООН будет выдвинута резолюция, США наложат на нее вето".

Неделю назад Нетаньяху заявил, что Израиль прилагает максимум усилий, чтобы не допустить принятия СБ ООН еще одной резолюции по палестино-израильскому противостоянию по итогам конференции в Париже.

23 декабря 2016 года СБ ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую активность на палестинских территориях. Документ поддержали 14 стран-членов СБ, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв призывам еврейского государства заблокировать текст. Израиль уже заявил, что не будет выполнять положения резолюции.

Международная конференция по палестино-израильскому урегулированию проходит сегодня в Париже без участия сторон конфликта. На форум во французскую столицу прибыли представители 70 государств. По словам министра иностранных дел Франции Жан-Марка Эйро, главной задачей конференции является возобновление прямых переговоров между Израилем и Палестиной.

Нетаньяху на заседании правительства еврейского государства в воскресенье, 15 января, назвал форум в Париже "пустой затеей", которая "отдаляет мир" с палестинцами. "Конференция в Париже - пустая затея, задуманная французами и палестинцами, чтобы попытаться навязать Израилю условия, несовместимые с его национальными интересами", - сказал премьер.