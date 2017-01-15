Керри заверил Нетаньяху, что за конференцией в Париже не последует резолюции ООН

Вучич: мир в Косове удалось сохранить благодаря мудрости СербииМеждународная панорама 16 января, 0:46
"Реал" проиграл "Севилье", прервав серию из 40 матчей без пораженийСпорт 16 января, 0:44
Глава ЦРУ возмутился заявлением Трампа, сравнившего спецслужбы с нацистамиМеждународная панорама 16 января, 0:37
Первый теннисный турнир серии "Большого шлема" стартует в австралийском МельбурнеСпорт 16 января, 0:24
Утонули в снегу: россияне завоевали две медали на ЧЕ по бобслею и скелетонуСпорт 15 января, 23:57
Передачи Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" одержать девятую победу подряд в НХЛСпорт 15 января, 23:40
Участники конференции в Париже высказались за создание Палестинского государстваМеждународная панорама 15 января, 23:18
Российские рапиристки завоевали серебро на этапе Кубка мира в АлжиреСпорт 15 января, 23:18
Елизавета II во второй раз появилась на публике после болезниОбщество 15 января, 22:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Госсекретарь США Джон Керри заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что конференция в Париже по урегулированию палестино-израильского конфликта не приведет к появлению новой резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает газета Haaretz.
Керри, который принимает участие в конференции, говорил с Нетаньяху по телефону и сказал, что у конференции в Париже не будет никакого продолжения в СБ ООН до тех пор, пока президент Барак Обама не покинет свой пост 20 января, пишет издание. По его данным, госсекретарь заверил израильского премьера, что, "даже если в СБ ООН будет выдвинута резолюция, США наложат на нее вето".
Неделю назад Нетаньяху заявил, что Израиль прилагает максимум усилий, чтобы не допустить принятия СБ ООН еще одной резолюции по палестино-израильскому противостоянию по итогам конференции в Париже.
23 декабря 2016 года СБ ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую активность на палестинских территориях. Документ поддержали 14 стран-членов СБ, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв призывам еврейского государства заблокировать текст. Израиль уже заявил, что не будет выполнять положения резолюции.
Международная конференция по палестино-израильскому урегулированию проходит сегодня в Париже без участия сторон конфликта. На форум во французскую столицу прибыли представители 70 государств. По словам министра иностранных дел Франции Жан-Марка Эйро, главной задачей конференции является возобновление прямых переговоров между Израилем и Палестиной.
Нетаньяху на заседании правительства еврейского государства в воскресенье, 15 января, назвал форум в Париже "пустой затеей", которая "отдаляет мир" с палестинцами. "Конференция в Париже - пустая затея, задуманная французами и палестинцами, чтобы попытаться навязать Израилю условия, несовместимые с его национальными интересами", - сказал премьер.