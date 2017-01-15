МИД Ирана: власти Бахрейна ведут страну в политический тупик

ТЕГЕРАН, 15 января. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. МИД Ирана выступил с решительным осуждением казни на Бахрейне трех шиитов, обвиненных в причастности к совершенному в 2014 году теракту.

"Суд над осужденным не был справедливым и должен получить соответствующую оценку международного сообщества и правозащитных организаций", - заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Гасеми.

"Этими непродуманными действиями власти Бахрейна еще раз продемонстрировали, что не стремятся к мирному выходу из сложившейся кризисной ситуации. Они, как и прежде, продолжают проводить политику подавления протестного движения. Это вызывает лишь сожаление, поскольку репрессии и казни политзаключенных все дальше заводят страну в глухой политический тупик, все более ограничивают возможности для межнационального диалога", - подчеркнул иранский дипломат.

Ранее стало известно о казни на Бахрейне трех шиитов. Они обвинялись в причастности к взрыву в марте 2014 года, в результате которого погибли трое полицейских. В ходе судебного процесса осужденные своей вины не признали. По данным иранских источников, приведение в исполнение смертного приговора спровоцировало массовые акции протеста на Бахрейне, особенно в Манаме и ряде населенных пунктов на северо-востоке королевства.

Большинство населения Бахрейна - мусульмане-шииты, однако правящая семья Аль Халифа исповедует ислам суннитского толка. Шиитское оппозиционное объединение "Аль-Вифак аль-Ватани" выступает за установление в стране конституционной монархии и проведение масштабных реформ, в том числе перераспределения властных полномочий в пользу подотчетного парламенту правительства. В Иране, где шиизм является государственной религией и 90% населения исповедует ислам шиитского толка, пристально следят за событиями в Бахрейне, считая антиправительственные выступления и требования шиитского большинства в этом островном государстве справедливыми.