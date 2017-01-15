Эйро заявил о готовности Франции организовать встречу Нетаньяху и Аббаса в Париже

ПАРИЖ, 15 января. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Франция готова организовать встречу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и палестинского лидера Махмуда Аббаса в Париже. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро по итогам международной конференции по ближневосточному урегулированию.

"Мы готовы организовать такую двустороннюю встречу в Париже. Я надеюсь, что израильтяне и палестинцы воспользуются протянутой нами рукой", - сказал он.

"Мы хотим, чтобы стороны конфликта возобновили прямой диалог, который был прерван еще несколько лет назад, - заявил Эйро. - Конфликт можно урегулировать только, если два государства - Израиль и Палестина - будут существовать бок о бок". Глава МИД Франции также констатировал, что мирный процесс на Ближнем Востоке оказался в тупике из-за отсутствия прямого диалога между палестинцами и израильтянами.

"Мирный процесс на Ближнем Востоке сегодня находится в тупике. Именно поэтому представители 70 государств собрались в Париже, чтобы изучить возможности, как способствовать возобновлению прямых переговоров между сторонами конфликта", - пояснил Эйро.

Конференция по урегулированию палестино-израильского конфликта созывалась по инициативе Франции во второй раз. Палестина и Израиль от участия в конференции отказались.