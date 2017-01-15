Новая встреча по урегулированию на Ближнем Востоке может пройти до конца года

Вучич: мир в Косове удалось сохранить благодаря мудрости СербииМеждународная панорама 16 января, 0:46
"Реал" проиграл "Севилье", прервав серию из 40 матчей без пораженийСпорт 16 января, 0:44
Глава ЦРУ возмутился заявлением Трампа, сравнившего спецслужбы с нацистамиМеждународная панорама 16 января, 0:37
Первый теннисный турнир серии "Большого шлема" стартует в австралийском МельбурнеСпорт 16 января, 0:24
Утонули в снегу: россияне завоевали две медали на ЧЕ по бобслею и скелетонуСпорт 15 января, 23:57
Передачи Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" одержать девятую победу подряд в НХЛСпорт 15 января, 23:40
Участники конференции в Париже высказались за создание Палестинского государстваМеждународная панорама 15 января, 23:18
Российские рапиристки завоевали серебро на этапе Кубка мира в АлжиреСпорт 15 января, 23:18
Елизавета II во второй раз появилась на публике после болезниОбщество 15 января, 22:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 15 января. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Новая международная конференция по урегулированию палестино-израильского конфликта может пройти до конца года. Об этом говорится в итоговом заявлении завершившейся в Париже второй подобной конференции.
"Участники встречи выразили готовность вновь собраться для оценки прогресса до конца года", - говорится в документе.
Стороны подчеркнули "важность Арабской мирной инициативы 2002 года, как понятной базы для урегулирования палестино-израильского конфликта".
Как отмечается в итоговом коммюнике, единственным выходом из сложившегося положения является создание независимого Палестинского государства, "мирно сосуществующего бок о бок с Израилем".
"Участники встречи подчеркнули право палестинцев на суверенитет, - говорится в документе. - Они также подчеркнули необходимость разрешения сложной гуманитарной ситуации в секторе Газа".
Мировые державы настаивают на решении палестино-израильского конфликта на основе принципа "двух государств для двух народов". "Это единственный путь к достижению мира", - подчеркивается в документе.
Конференция по урегулированию палестино-израильского конфликта созывалась по инициативе Франции дважды. Палестина и Израиль от участия отказались.