Новая встреча по урегулированию на Ближнем Востоке может пройти до конца года

ПАРИЖ, 15 января. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Новая международная конференция по урегулированию палестино-израильского конфликта может пройти до конца года. Об этом говорится в итоговом заявлении завершившейся в Париже второй подобной конференции.

"Участники встречи выразили готовность вновь собраться для оценки прогресса до конца года", - говорится в документе.

Стороны подчеркнули "важность Арабской мирной инициативы 2002 года, как понятной базы для урегулирования палестино-израильского конфликта".

Как отмечается в итоговом коммюнике, единственным выходом из сложившегося положения является создание независимого Палестинского государства, "мирно сосуществующего бок о бок с Израилем".

"Участники встречи подчеркнули право палестинцев на суверенитет, - говорится в документе. - Они также подчеркнули необходимость разрешения сложной гуманитарной ситуации в секторе Газа".

Мировые державы настаивают на решении палестино-израильского конфликта на основе принципа "двух государств для двух народов". "Это единственный путь к достижению мира", - подчеркивается в документе.

Конференция по урегулированию палестино-израильского конфликта созывалась по инициативе Франции дважды. Палестина и Израиль от участия отказались.