Керри назвал неуместными разговоры о переносе посольства США в Израиле в Иерусалим

ПАРИЖ, 15 января. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Обсуждение возможного переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим на международном уровне является неуместным. Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри по завершении конференции по ближневосточному урегулированию, состоявшейся в Париже.

"Сейчас обсуждение этого вопроса открыто ведется у нас в стране, и в данный момент не относится к международным форумам. Это неуместно", - сказал он.

Ранее хозяин парижской встречи, глава МИД Франции Жан-Марк Эйро назвал провокацией возможный перенос американской дипмиссии в Иерусалим. "Это провокация, безусловно. Думаю, что это будет иметь крайне тяжелые последствия", - уверен французский министр.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

Во время предвыборной кампании республиканец Дональд Трамп заявил, что в случае избрания президентом США добьется официального признания Иерусалима единой и неделимой столицей израильского государства. Инаугурация республиканца намечена на 20 января.

Закон о переносе американского посольства в Иерусалим был одобрен членами Конгресса США еще в 1995 году. Однако, стремясь избежать шагов, которые могли бы еще больше обострить ситуацию на Ближнем Востоке, занимавший тогда пост президента США демократ Билл Клинтон, пользуясь своими полномочиями, стал откладывать претворение закона в жизнь.

Такой же политики придерживался сменивший Клинтона республиканец Джордж Буш-младший в нарушение собственного обещания перевести посольство в Иерусалим, которое он дал избирателям во время борьбы за президентское кресло в 2000 году. Действующий президент Барак Обама каждые полгода откладывал реализацию данного закона.