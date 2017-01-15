Мадуро готов продолжать переговоры с оппозицией

МЕХИКО, 15 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов возобновить диалог с оппозицией, чтобы гарантировать политическую стабильность в стране. Об этом глава государства заявил, выступая в Верховном суде с ежегодным отчетом о деятельности правительства. Политические оппоненты президента из "Блока демократического единства" (БДЕ) в настоящее время контролируют парламент страны.

"Оппозиция не хотела и не хочет идти по пути мира и диалога, - сказал глава государства. - Я подтверждаю свою готовность к диалогу". Мадуро подчеркнул, что перед властями стоит задача "сохранить мир и согласие между венесуэльцами".

В конце октября 2016 года при содействии международных посредников началось общение между представителями исполнительной власти и БДЕ. В ходе переговоров 11-12 ноября стороны достигли ряда договоренностей. Тем не менее после этого оппозиция отказалась участвовать в новых встречах с правительством.

В минувший понедельник венесуэльский парламент принял резолюцию об "оставлении поста" президентом. Верховный суд в связи с этим напомнил, что у Национальной ассамблеи нет полномочий, чтобы отстранить главу государства от власти, а позднее признал принятую резолюцию ничтожной.