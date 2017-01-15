Швейцарский адвокат рассказал о допросе Гульнары Каримовой в Ташкенте

ЖЕНЕВА, 15 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Представитель швейцарской прокуратуры принял участие 9-10 декабря в допросе в Ташкенте Гульнары Каримовой - дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова - в связи с расследуемым в альпийской республике делом о коррупции и отмывании денег. Об этом сообщил в интервью, опубликованном в газете Neue Zürcher Zeitung, Грегуар Манжа, швейцарский адвокат Каримовой, также присутствовавший на допросе.

В издании пояснили, что о старшей дочери Ислама Каримова ничего не было известно с 2014 года, а осенью прошлого года даже появились слухи о ее смерти. "Я встретился с Гульнарой Каримовой в декабре в Ташкенте впервые после получения своего нынешнего мандата", - рассказал Манжа, отметив, что "она пребывает в довольно хорошем состоянии здоровья". Каримова была допрошена в присутствии двух прокурорских работников и двух адвокатов из Узбекистана, продолжил он. "Я не мог задавать вопросов, и несколько раз узбекские прокуроры просили, чтобы я был отстранен от допроса", - подчеркнул Манжа.

По его словам, Каримова "была настроена очень воинственно" и отказалась подтвердить свои предыдущие заявления. В отношении расследуемого в Швейцарии дела она заявила, что "не будет никак его комментировать до тех пор, пока не ознакомится с его содержанием". Как сообщил Манжа, его подзащитная была арестована 18 февраля 2014 года, что стало следствием "сложной политической и семейной ситуации". При этом в Узбекистане, утверждал он, против нее не ведется какой-либо процедуры расследования, и "она никогда не видела документов по какому-либо процессу".

Адвокат выразил обеспокоенность условиями содержания Каримовой, выразив мнение, что они не соответствуют международным нормам, касающимся прав человека: она содержится в "маленькой пристройке к ее бывшему дому в центре Ташкента". При этом она "не имеет права общаться с внешним миром, будь то ее дети или адвокаты". Манжа намерен обратиться в международные организации с просьбой о защите прав Каримовой.

Прокуратура Швейцарии в 2012 году заблокировала активы на "сотни миллионов франков" в связи с расследованием дела об отмывании денег, касающемся Узбекистана. При этом, как утверждала швейцарская пресса, в этом деле были замешаны приближенные к руководству страны люди. Гульнара Каримова с 1995 года работала в МИД своей страны, и в частности, была на различных этапах карьеры советником-посланником посольства Узбекистана в России, советником постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке, заместителем главы МИД, постоянным представителем при Отделении ООН в Женеве и послом в Испании.