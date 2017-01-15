Трамп обещал развеять атмосферу разобщенности и недоверия в США

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НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Избранный президент США Дональд Трамп считает реальным переломить тенденцию к размежеванию и развеять атмосферу недоверия в стране, усугубившуюся после всеобщих выборов в ноябре 2016 года. Убежденность в этом он выразил на своей странице в сети микроблогов Twitter.
"На протяжении долгих лет в нашей стране наблюдались размежевание, гнев и недоверие. Многие говорят, что это никогда не изменить, так как ненависть укоренилась слишком глубоко", - заметил Трамп. Он считает подобную постановку вопроса неверной. "Она (ситуация - прим. ТАСС) изменится (к лучшему - прим. ТАСС)", - заверил избранный президент.
For many years our country has been divided, angry and untrusting. Many say it will never change, the hatred is too deep. IT WILL CHANGE!!!!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 15, 2017
В декабре прошлого года, выступая перед сторонниками в городе Мобил (штат Алабама), Трамп выразил несогласие с мнением супруги уходящего президента США Мишель Обамы о том, что победа республиканца на выборах в США означает конец всем надеждам американского народа на преобразования в стране. "У нас, напротив, есть большие надежды и огромный потенциал. Мы как государство станем великими как никогда прежде", - заверил он.
"Сценарий еще не написан. Мы не знаем, какая глава (истории - прим. ТАСС) будет перевернута завтра. Но впервые за долгие годы мы знаем точно, что каждую из этих глав напишете вы", - обещал республиканец, обращаясь к десяткам тысяч сторонников.
Церемония инаугурации Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 20 января.