Трамп обещал развеять атмосферу разобщенности и недоверия в США

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Избранный президент США Дональд Трамп считает реальным переломить тенденцию к размежеванию и развеять атмосферу недоверия в стране, усугубившуюся после всеобщих выборов в ноябре 2016 года. Убежденность в этом он выразил на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"На протяжении долгих лет в нашей стране наблюдались размежевание, гнев и недоверие. Многие говорят, что это никогда не изменить, так как ненависть укоренилась слишком глубоко", - заметил Трамп. Он считает подобную постановку вопроса неверной. "Она (ситуация - прим. ТАСС) изменится (к лучшему - прим. ТАСС)", - заверил избранный президент.

For many years our country has been divided, angry and untrusting. Many say it will never change, the hatred is too deep. IT WILL CHANGE!!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 15, 2017

В декабре прошлого года, выступая перед сторонниками в городе Мобил (штат Алабама), Трамп выразил несогласие с мнением супруги уходящего президента США Мишель Обамы о том, что победа республиканца на выборах в США означает конец всем надеждам американского народа на преобразования в стране. "У нас, напротив, есть большие надежды и огромный потенциал. Мы как государство станем великими как никогда прежде", - заверил он.

"Сценарий еще не написан. Мы не знаем, какая глава (истории - прим. ТАСС) будет перевернута завтра. Но впервые за долгие годы мы знаем точно, что каждую из этих глав напишете вы", - обещал республиканец, обращаясь к десяткам тысяч сторонников.

Церемония инаугурации Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 20 января.