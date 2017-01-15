Постпред Израиля при ООН назвал парижскую конференцию "оторванной от реальности"

Вучич: мир в Косове удалось сохранить благодаря мудрости СербииМеждународная панорама 16 января, 0:46
"Реал" проиграл "Севилье", прервав серию из 40 матчей без пораженийСпорт 16 января, 0:44
Глава ЦРУ возмутился заявлением Трампа, сравнившего спецслужбы с нацистамиМеждународная панорама 16 января, 0:37
Первый теннисный турнир серии "Большого шлема" стартует в австралийском МельбурнеСпорт 16 января, 0:24
Утонули в снегу: россияне завоевали две медали на ЧЕ по бобслею и скелетонуСпорт 15 января, 23:57
Передачи Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" одержать девятую победу подряд в НХЛСпорт 15 января, 23:40
Участники конференции в Париже высказались за создание Палестинского государстваМеждународная панорама 15 января, 23:18
Российские рапиристки завоевали серебро на этапе Кубка мира в АлжиреСпорт 15 января, 23:18
Елизавета II во второй раз появилась на публике после болезниОбщество 15 января, 22:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 15 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Конференция по ближневосточному урегулированию, состоявшаяся в Париже, была "оторвана от реальности", а ее участники уделяли чрезмерное внимание Израилю вместо того, чтобы сосредоточиться на борьбе с терроризмом. Такое мнение выразил постоянный представитель еврейского государства при ООН Данни Данон.
"Парижская конференция настолько оторвана от реальности, что она протянула руку палестинскому обструкционизму вместо того, чтобы двигаться в направлении мира. Вместо того, чтобы поддержать совместные усилия по борьбе с глобальным терроризмом, конференция была одержимо сосредоточена на Израиле", - говорится в письменном заявлении дипломата, распространенном израильским постпредством.
По мнению Данона, встреча во французской столице - это еще одна антиизраильская инициатива, предпринятая за считанные дни до смены администрации в Вашингтоне. "В последующие несколько недель мы вступим в новую эру и будем работать с новой администрацией США, чтобы возместить ущерб, нанесенный резолюцией Совета Безопасности и другими односторонними инициативами", - отметил он.
Участники состоявшейся в Париже второй конференции подтвердили приверженность урегулированию палестино-израильского конфликта на основе создания двух государств для двух народов. В коммюнике, принятом по итогам встречи представителей около 70 стран, содержится призыв к обеим сторонам конфликта "воздержаться от односторонних шагов, которые предвосхитят итоги переговоров по вопросам окончательного статуса, в том числе касающимся Иерусалима, границ, безопасности, беженцев". В документе выражается поддержка решениям СБ ООН, в том числе принятой в декабре резолюции 2334, требующей от Израиля прекращения строительства поселений на оккупированных палестинских территориях.