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Постпред Израиля при ООН назвал парижскую конференцию "оторванной от реальности"

Международная панорама
15 января, 23:40 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Встреча во Франции - это еще одна антиизраильская инициатива, предпринятая за считанные дни до смены администрации в США, заявил Данни Данон
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ООН, 15 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Конференция по ближневосточному урегулированию, состоявшаяся в Париже, была "оторвана от реальности", а ее участники уделяли чрезмерное внимание Израилю вместо того, чтобы сосредоточиться на борьбе с терроризмом. Такое мнение выразил постоянный представитель еврейского государства при ООН Данни Данон.

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"Парижская конференция настолько оторвана от реальности, что она протянула руку палестинскому обструкционизму вместо того, чтобы двигаться в направлении мира. Вместо того, чтобы поддержать совместные усилия по борьбе с глобальным терроризмом, конференция была одержимо сосредоточена на Израиле", - говорится в письменном заявлении дипломата, распространенном израильским постпредством.

По мнению Данона, встреча во французской столице - это еще одна антиизраильская инициатива, предпринятая за считанные дни до смены администрации в Вашингтоне. "В последующие несколько недель мы вступим в новую эру и будем работать с новой администрацией США, чтобы возместить ущерб, нанесенный резолюцией Совета Безопасности и другими односторонними инициативами", - отметил он.

Участники состоявшейся в Париже второй конференции подтвердили приверженность урегулированию палестино-израильского конфликта на основе создания двух государств для двух народов. В коммюнике, принятом по итогам встречи представителей около 70 стран, содержится призыв к обеим сторонам конфликта "воздержаться от односторонних шагов, которые предвосхитят итоги переговоров по вопросам окончательного статуса, в том числе касающимся Иерусалима, границ, безопасности, беженцев". В документе выражается поддержка решениям СБ ООН, в том числе принятой в декабре резолюции 2334, требующей от Израиля прекращения строительства поселений на оккупированных палестинских территориях.

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Палестино-израильский конфликт
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