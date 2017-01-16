Главы МИД 28 стран ЕС обсудят в Брюсселе ситуацию в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 16 января. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Ситуация в Сирии и ближневосточное урегулирование станут главными темами первого в наступившем году заседания министров иностранных дел 28 стран Евросоюза, которое пройдет в бельгийской столице. "Совет ЕС обсудит развитие ситуации в Сирии и ближневосточный мирный процесс", - рассказали в руководящем органе сообщества.

Конференция по Сирии

"Ожидается, что министры обсудят роль Евросоюза в обеспечении полного перемирия и подлинного политического перехода в Сирии под эгидой ООН, а также полноценного доступа к гуманитарной помощи и защиты (населения) на всей территории страны", - отметили в Совете.

Там пояснили, что глава дипломатии ЕС Федерика Могерини проинформирует министров иностранных дел о последних переговорах с региональными партнерами в рамках диалога о будущем Сирии. "Эта инициатива направлена на поиск общей позиции по договоренностям о постконфликтном периоде для Сирии, а также примирению и восстановлению, как только начнется политический переход в полной координации и при поддержке ООН, и сирийским переговорам, которые пройдут в Женеве в феврале", - сообщили в Совете.

Кроме того, как рассказал здесь журналистам представитель ЕС высокого ранга, главы МИД подготовят донорскую конференцию по Сирии.

"Мы готовим конференцию, которая должна пройти в Брюсселе весной. Могерини обсудит это с министрами в понедельник", - проинформировал он. Что касается сроков, то, по словам источника, они пока не известны. "Говорить о дате пока рано. Ожидается ранней весной, возможно, в начале апреля", - отметил он.

Дипломат напомнил, что предстоящая встреча станет второй после конференции доноров, которая прошла в Лондоне 4 февраля 2016 года. Тогда ее участники собрали для Сирии свыше 10 млрд долларов.

Ближневосточное урегулирование

Как рассказали журналистам в Совете ЕС, главы МИД стран сообщества решили обсудить вопрос ближневосточного урегулирования в свете принятия Советом Безопасности ООН резолюции, а также проведения в воскресенье в Париже международной конференции. "Министры обсудят пути достижения всеобъемлющего мирного соглашения, сохранения жизнеспособности двух государств и изменения текущих негативных тенденций на местах", - отметил представитель ЕС.

По его словам, Брюссель благодарен Франции за проведение 15 января международного форума. "Это очень большая конференция, которая посылает сигнал о том, что международное сообщество не сдается, когда речь идет о ближневосточном мирном процессе", - подчеркнул он.

23 декабря 2016 года СБ ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую активность на палестинских территориях. Документ поддержали 14 стран - членов Совбеза, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв призывам еврейского государства заблокировать текст. Израиль уже заявил, что не будет выполнять положения резолюции.

Конференция по урегулированию палестино-израильского конфликта была созвана 15 января по инициативе Парижа во второй раз. Как заявил министр иностранных дел Франции Жан- Марк Эйро, ее главная задача - возобновление прямых переговоров между Израилем и Палестиной. Россию на совещании представлял посол во Франции Александр Орлов. Палестина и Израиль от участия в форуме отказались.