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Вучич: мир в Косове удалось сохранить благодаря мудрости Сербии

Международная панорама
16 января, 0:46 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев
Премьер-министр Сербии, комментируя ситуацию с белградским поездом, заявил, что косовские албанцы при поддержке извне стремятся разрушить все достигнутые между Белградом и Приштиной договоренности
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Премьер-министр Сербии Александар Вучич

Премьер-министр Сербии Александар Вучич

© AP Photo/Darko Vojinovic

БЕЛГРАД, 16 января. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Мир в Косове 14 января удалось сохранить только благодаря мудрости Сербии, несмотря на албанские провокации. Об этом заявил в воскресенье вечером в прямом эфире канала Pink премьер-министр Сербии Александар Вучич.

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"Благодаря желанию и мудрости Сербии мы избежали столкновений и сохранили мир в Косове", - подчеркнул премьер, комментируя ситуацию с белградским поездом, который пришлось вернуть от границы с Косове из-за угрозы нападения со стороны косовских албанцев. По его словам, тогда удалось предотвратить столкновения, которые бы "привели к жертвам с обеих сторон".

Ранее президент страны Томислав Николич предупредил, что следующая албанская провокация закончится плохо. "Мы не хотим столкновения, но вынуждены будем поступать не так, как хочется, а так, как должны", - сказал он, добавив, что если в Косове "начнут убивать сербов, то мы все пойдем (на их защиту - прим. ТАСС)".

Косовские албанцы при поддержке извне стремятся разрушить все достигнутые ранее между Белградом и Приштиной договоренности, заявил Вучич, говоря о ситуации с белградским поездом, который из-за угрозы безопасности пассажирам не смог проехать на территорию Косова.

"Косово при чьей-то поддержке решило разрушить все существующие договоренности между Белградом и Приштиной. Несмотря на то, что мы строго придерживаемся наших обязательств, албанские броневики со спецназом прибыли в сербскую часть Косовска-Митровицы, куда по договору не могут входить", - сообщил премьер, подчеркнув, что "никто не может угрожать безопасности сербов".

На вопрос, как именно поступит сербская власть в случая эскалации, Вучич отказался отвечать, чтобы не обострять и без того напряженную обстановку.

Глава кабмина Сербии пообещал оповестить о провокации албанцев Москву, Пекин и Вашингтон, отметив, что разочарован реакцией Брюсселя.

Президент Сербии Томислав Николич заявил в субботу после заседания Совета безопасности, что инцидент с белградским поездом, который пришлось вернуть от границы с Косовым из-за угрозы нападения со стороны косовских албанцев, является судорогами уходящей американской администрации, попыткой обострить ситуацию в регионе.

В субботу косовские албанцы пытались устроить провокации на пути следования поезда Белград - Косовска-Митровица, готовили на него нападение, стремясь спровоцировать широкомасштабные столкновения. Спецподразделения албанцев вошли на территорию сербского анклава, нарушив все договоренности, достигнутые при посредничестве ЕС. Поезд, который в торжественной обстановке отправился из Белграда в субботу утром, пришлось вернуть, чтобы не подвергать опасности пассажиров.

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