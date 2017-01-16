Парламент Турции поддержал в первом туре голосования поправки в конституцию

АНКАРА, 16 января. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Депутаты парламента Турции завершили обсуждение и голосование по поправкам в конституцию, которые вводят президентскую форму правления. Каждая из 18 предлагаемых поправок была поддержана достаточным числом законодателей (более 330).

Таким образом, парламент полностью одобрил в первом туре все предлагаемые конституционные изменения. Для окончательного решения вопроса о судьбе законопроекта необходимо провести второй тур голосования уже по единому пакету поправок. Ожидается, что в соответствии с уставом парламента он пройдет не ранее 18 января.

В случае одобрения законопроекта, для чего требуется поддержка не менее 330 депутатов, парламент сможет начать процедуру подготовки к референдуму по поправкам. В плебисците заинтересована правящая Партия справедливости и развития (ПСР), так как для нее это единственный путь продвинуть данную инициативу. ПСР не хватает мест в меджлисе для утверждения поправок, не прибегая к референдуму.

Главным конституционным изменением является предложение о смене политической системы с парламентской на президентскую и упразднение должности премьер-министра. Также инициированный правящей Партией справедливости и развития проект предусматривает возможность для президента сохранять партийную принадлежность и расширяет его законодательные и исполнительные полномочия, дает право формировать кабинет министров. Но при этом парламентарии смогут инициировать судебные разбирательства в отношении президента, для чего соответствующий запрос должен будет получить поддержку более 50% депутатов. Предлагается также увеличить состав парламента с 550 до 600 законодателей и снизить минимальный возраст кандидатов в депутаты до 18 лет.