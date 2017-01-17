Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.01:
$ 59.4
€ 63.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аваков поручил силовикам вернуть Донбасс и Крым в 2017 году

Международная панорама
17 января, 15:20 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, января. /ТАСС
Глава украинского МВД дал указание пограничникам быть готовыми к "решительным действиям"
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал ключевой задачей украинских силовиков на 2017 год восстановление суверенитета в Донбассе и возвращение Крыма.

"В 2017 году встанет задача выйти на международно признанную государственную границу Украины в Донбассе, а в дальнейшем - уже и в Крыму. Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники", - цитирует Авакова пресс-служба МВД.

Смотрите также

Аваков намерен провести "деоккупацию" Донбасса в ближайшие два года
Порошенко поручил привести в боеготовность подразделения на границе с Крымом и в Донбассе
Яценюк призвал установить контроль над Донбассом и вернуть Крым

По словам Авакова, ключевой задачей пограничников на этот год является полная готовность к взятию государственной границы под контроль. "Это не мои пропагандистские высказывания или какая-то идея фикс, - подчеркнул он. - Это реальность, с которой нам вскоре придется столкнуться, и государство рассчитывает на готовность пограничников к решительным действиям и воле к обеспечению этого процесса".

При этом глава МВД отметил, что это не долгосрочная миссия, а задача ближайшего времени. "После разработки плана и постановки задач в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственной границей", - добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Персоны
Аваков, Арсен Борисович
Страны
Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
10
AP: жертвами двух взрывов в Кабуле стали около 40 человек
13
Теракт в Иерусалиме: грузовик врезался в группу молодых людей
10
"Убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника": политики о теракте в Стамбуле
Интересное
Бенедикт Камбербэтч (Шерлок Холмс) и Мартин Фриман (доктор Джон Ватсон)
The Final Problem: как и почему в Сеть попала последняя серия "Шерлока"
Зеркало, воск, кольцо и другие способы узнать будущее: инструкция по святочным гаданиям
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Си Цзиньпин пообещал содействовать урегулированию кризиса на Украине
2
Путин: заказчики доклада об имеющемся у РФ компромате на Трампа "хуже проституток"
3
Россия выступает за сохранение внеблокового и нейтрального статуса Молдавии
4
СМИ: Минтруд прогнозирует рост реальных зарплат в 2017 году
5
Полиция задержала напавшего на ночной клуб в новогоднюю ночь в Стамбуле
6
Сирийские войска перешли в контратаку в районе Дейр-эз-Зора и Пальмиры
7
Минздрав не предлагал разрешить скорым таранить блокирующие автомобили
Темы дня
Реклама