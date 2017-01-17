Аваков поручил силовикам вернуть Донбасс и Крым в 2017 году

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КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал ключевой задачей украинских силовиков на 2017 год восстановление суверенитета в Донбассе и возвращение Крыма.
"В 2017 году встанет задача выйти на международно признанную государственную границу Украины в Донбассе, а в дальнейшем - уже и в Крыму. Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники", - цитирует Авакова пресс-служба МВД.
По словам Авакова, ключевой задачей пограничников на этот год является полная готовность к взятию государственной границы под контроль. "Это не мои пропагандистские высказывания или какая-то идея фикс, - подчеркнул он. - Это реальность, с которой нам вскоре придется столкнуться, и государство рассчитывает на готовность пограничников к решительным действиям и воле к обеспечению этого процесса".
При этом глава МВД отметил, что это не долгосрочная миссия, а задача ближайшего времени. "После разработки плана и постановки задач в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственной границей", - добавил он.