Порошенко встретится с Трампом сразу после 20 января

ДАВОС, 17 января. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что встретится с избранным президентом США Дональдом Трампом сразу после его инаугурации, назначенной на 20 января.

"Я был одним из первых мировых лидеров, которому позвонил Трамп сразу после выборов. У нас был многообещающий диалог, и мы согласовали дату моего визита в Вашингтон сразу после инаугурации. Мы обсудим широкий круг вопросов", - сказал Порошенко в интервью телеканалу Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Подтверждения о возможной встрече с Порошенко из будущей администрации Трампа пока не поступало.

Ранее Петр Порошенко выразил надежду на эффективное сотрудничество с администрацией Дональда Трампа. "Готовы к эффективному и плодотворному сотрудничеству с новой администрацией", - заявил Порошенко в ходе совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джозефом Байденом.