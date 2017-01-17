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Киев осудил обещание Марин Ле Пен признать Крым российским

Международная панорама
17 января, 15:25 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, января. /ТАСС
В ведомстве возмущены обещанием кандидата в президенты Франции
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КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины осудило обещание председателя французской партии "Национальный фронт" и кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен официально признать Крым частью России в случае победы на президентских выборах. Об этом говорится в комментарии МИД Украины, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел Украины выражает возмущение очередными высказываниями Марин Ле Пен по Крыму и подчеркивает, что утверждения такого рода являются ничтожными как с исторической, так и с правовой точек зрения", - указывается в документе. В ведомстве также подчеркнули, что высказывания любого ответственного политика и кандидата на должность президента должны основываться на уважении международного права, суверенитета и территориальной целостности других государств.

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Ле Пен в интервью российской газете "Известия" заявила, что официально признает Крым частью России в случае победы на президентских выборах во Франции. По ее словам, принадлежность Крыма к Украине была лишь "административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским". Политик также выразила сожаление в связи с тем, что референдум, организованный для демонстрации волеизъявления народа полуострова, не был воспринят в международном сообществе и ООН.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Киев отказался признавать Крым частью России, несмотря на убедительные итоги референдума, и всякий раз предпринимает политические демарши в отношении действий, которые могут быть расценены как признание Крыма российской территорией.

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