СМИ: полиция Израиля допросит сына Нетаньяху Яира по "делу о льготах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Полиция Израиля допросит сына премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Яира по так называемому "делу о льготах". Об этом сообщает газета "Гаарец".

"Яир Нетаньяху должен быть допрошен сегодня в связи с так называемым "делом 1000" по подозрению в получении семьей Нетаньяху льгот и подарков от бизнесменов", - пишет газета. По ее данным, допрос состоится в специальном подразделении полиции по борьбе с коррупцией и мошенничеством "Лахав 433". Точное время вызова на допрос не сообщается.

Полиция ранее уже допрашивала самого премьера и - отдельно - его супругу Сару Нетаньяху. Второй канал израильского телевидения сообщает, что допрос Сары Нетаньяху касался получения ею в подарок от израильского бизнесмена Арнона Мильчана дорогого шампанского. Содержание допросов премьера не раскрывается, однако СМИ утверждают, что следователи допрашивают его по двум делам - "делу 1000" и "делу 2000", первое из которых относится к получению подарков и привилегий от бизнесменов, второе - к предполагаемому вмешательству в дела газеты "Исраэль хайом" ("Израиль сегодня").

Десятый канал израильского телевидения сообщает, что допрос Яира Нетаньяху может касаться предоставления ему льгот и подарков австралийским бизнесменом Джеймсом Пакером. "Линия защиты Яира Нетаньяху, как ожидается, будет состоять в том, что его отец (Биньямин Нетаньяху) не имел представления о происхождении имеющихся у него средств", - пишет в этой связи "Гаарец".

Биньямин Нетаньяху решительно отвергает все обвинения в злоупотреблениях. "В последние дни против меня ведется грандиозная кампания в СМИ, цель которой - свергнуть возглавляемое мной правительство", - сказал премьер на заседании парламентской фракции в понедельник вечером. "Я намерен возглавлять "Ликуд" и государство еще многие годы с вашей помощью, друзья, и с помощью Всевышнего", - добавил он.

В конце декабря 2016 года генеральный прокурор и юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит разрешил полиции допросить Нетаньяху в начале 2017 года в рамках расследования двух уголовных дел, детали расследований не разглашаются. Полиция в ходе первой недели года дважды провела допросы Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме. Первый допрос занял более трех часов, второй - более пяти.