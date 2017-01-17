Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.01:
$ 59.4
€ 63.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: полиция Израиля допросит сына Нетаньяху Яира по "делу о льготах"

Международная панорама
17 января, 16:00 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков
Сын израильского премьера будет допрошен в связи с "делом 1000"
Материал из 1 страницы

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Полиция Израиля допросит сына премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Яира по так называемому "делу о льготах". Об этом сообщает газета "Гаарец".

"Яир Нетаньяху должен быть допрошен сегодня в связи с так называемым "делом 1000" по подозрению в получении семьей Нетаньяху льгот и подарков от бизнесменов", - пишет газета. По ее данным, допрос состоится в специальном подразделении полиции по борьбе с коррупцией и мошенничеством "Лахав 433". Точное время вызова на допрос не сообщается.

Смотрите также
Полиция завершила допрос израильского премьера Нетаньяху

Полиция ранее уже допрашивала самого премьера и - отдельно - его супругу Сару Нетаньяху. Второй канал израильского телевидения сообщает, что допрос Сары Нетаньяху касался получения ею в подарок от израильского бизнесмена Арнона Мильчана дорогого шампанского. Содержание допросов премьера не раскрывается, однако СМИ утверждают, что следователи допрашивают его по двум делам - "делу 1000" и "делу 2000", первое из которых относится к получению подарков и привилегий от бизнесменов, второе - к предполагаемому вмешательству в дела газеты "Исраэль хайом" ("Израиль сегодня").

Десятый канал израильского телевидения сообщает, что допрос Яира Нетаньяху может касаться предоставления ему льгот и подарков австралийским бизнесменом Джеймсом Пакером. "Линия защиты Яира Нетаньяху, как ожидается, будет состоять в том, что его отец (Биньямин Нетаньяху) не имел представления о происхождении имеющихся у него средств", - пишет в этой связи "Гаарец".

Смотрите также
Биньямин Нетаньяху
СМИ: полиция прибыла в резиденцию Нетаньяху для второго допроса премьера

Биньямин Нетаньяху решительно отвергает все обвинения в злоупотреблениях. "В последние дни против меня ведется грандиозная кампания в СМИ, цель которой - свергнуть возглавляемое мной правительство", - сказал премьер на заседании парламентской фракции в понедельник вечером. "Я намерен возглавлять "Ликуд" и государство еще многие годы с вашей помощью, друзья, и с помощью Всевышнего", - добавил он.

В конце декабря 2016 года генеральный прокурор и юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит разрешил полиции допросить Нетаньяху в начале 2017 года в рамках расследования двух уголовных дел, детали расследований не разглашаются. Полиция в ходе первой недели года дважды провела допросы Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме. Первый допрос занял более трех часов, второй - более пяти.

Смотрите также

Нетаньяху заявил, что намерен возглавлять Израиль многие годы
Нетаньяху вновь отверг обвинения в причастности к коррупции
Нетаньяху заявил, что обвинения СМИ в его причастности к коррупции не подтвердились

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Персоны
Нетаньяху, Биньямин
Страны
Израиль
В других СМИ
Реклама
Фото
10
AP: жертвами двух взрывов в Кабуле стали около 40 человек
13
Теракт в Иерусалиме: грузовик врезался в группу молодых людей
10
"Убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника": политики о теракте в Стамбуле
Интересное
Бенедикт Камбербэтч (Шерлок Холмс) и Мартин Фриман (доктор Джон Ватсон)
The Final Problem: как и почему в Сеть попала последняя серия "Шерлока"
Зеркало, воск, кольцо и другие способы узнать будущее: инструкция по святочным гаданиям
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Си Цзиньпин пообещал содействовать урегулированию кризиса на Украине
2
Путин: заказчики доклада об имеющемся у РФ компромате на Трампа "хуже проституток"
3
Россия выступает за сохранение внеблокового и нейтрального статуса Молдавии
4
СМИ: Минтруд прогнозирует рост реальных зарплат в 2017 году
5
Полиция задержала напавшего на ночной клуб в новогоднюю ночь в Стамбуле
6
Сирийские войска перешли в контратаку в районе Дейр-эз-Зора и Пальмиры
7
Минздрав не предлагал разрешить скорым таранить блокирующие автомобили
Темы дня
Реклама