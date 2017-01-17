Глава Каталонии направил премьеру Испании письмо с массой ошибок

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МАДРИД, 17 января. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон направил официальное письмо премьер-министру Испании Мариано Рахою, в котором объясняет свое отсутствие на встрече с главами других автономных областей. Об этом сообщила газета ABC.
По ее информации, в коротком послании всего в одну страницу каталонский лидер умудрился допустить сразу три орфографические ошибки. В частности, Пучдемон неправильно употребил спряжение глагола, забыл об употреблении предлога, а также раздельно написал другой предлог, который пишется слитно. Кроме того, глава области в традиционном для каталонских сепаратистов стиле писал название автономии не на испанском, а на каталонском языке.
Рахой встречается 17 января с лидерами испанских регионов. Пучдемон решил не участвовать в данном мероприятии. В своем письме премьеру он, в частности, призывает Мадрид к диалогу по вопросу проведения референдума о независимости Каталонии.
Каталония - автономное сообщество на северо-востоке Испании. В последние годы в регионе значительно усилились сепаратистские настроения. 6 октября 2016 года парламент области одобрил резолюцию о проведении референдума о независимости не позже конца сентября 2017 года.
В декабре 2016 года Конституционный суд Испании принял к рассмотрению иск от властей страны, в связи с чем действие резолюции было автоматически приостановлено. Несмотря на это, председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон подчеркнул, что "дорожная карта жителей и парламента (Каталонии) сохраняется". "У каталонцев есть право голоса, право обсуждать и собираться", - сказал глава области.
Ранее Рахой заявил, что не даст согласия на проведение референдума о независимости Каталонии. "Мы готовы обсуждать все вопросы: бюджет, инвестиции, темы, которые затрагивают каждодневную жизнь людей", - подчеркнул Рахой. "Я хочу ясно дать понять, что не дам согласия на проведение референдума, который посягает на единство Испании, национальный суверенитет и равенство испанцев", - предупредил глава правительства.