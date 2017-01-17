Си Цзиньпин пообещал содействовать урегулированию кризиса на Украине

ДАВОС, 17 января. /ТАСС/. Китай поддержит усилия Украины по разрешению кризиса. Об этом на встрече с президентом Украины Петром Порошенко "на полях" Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы искренне надеемся, что Украина сохранит социальную стабильность и экономический рост, и намерены играть конструктивную роль для содействия политическому урегулированию кризиса (в стране - прим. ТАСС)", - приводятся слова Си Цзиньпина в опубликованном МИД КНР сообщении.

Председатель КНР также отметил, что за 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Украиной, оба государства развивали двустороннее сотрудничество на основе принципов взаимного уважения, равноправия и взаимной выгоды.