Глава ОБСЕ призвал политиков РФ и Украины "усилить" диалог по Донбассу

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Украинские и российские политики должны "усилить" диалог с ОБСЕ с тем, чтобы способствовать урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил на совместном брифинге в Киеве с главой МИД Украины Павлом Климкиным действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц.

"Для того, чтобы продвигаться вперед, нужно не только наше привлечение к деятельности на востоке Украины, но и также привлечение политиков в Киеве и в Москве для усиления диалога, и чтобы укреплять ОБСЕ, и, таким образом, усилить безопасность на востоке Украины", - сказал он.

По словам Курца, несмотря на сложность принятия решений на уровне ОБСЕ, когда необходимо согласие всех 57 членов организации, и текущее положение дел в Донбассе, "все-таки, нельзя быть недовольными, учитывая те позитивные результаты, которые есть". "Как раз развитие в последнее время этой ситуации показало, что она улучшается, она стала лучше, чем в прошлые годы. И это связано также с тем, что ОБСЕ удалось мобилизироваться в Специальную мониторинговую миссию (СММ), и она начала свою деятельность (в Донбассе)", - добавил он.

Курц сообщил, что во время председательства Австрии в ОБСЕ организация будет пытаться "быть адвокатом и представителем" граждан, которые находятся на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, чтобы "облегчить ситуацию для этих людей хотя бы чуть-чуть". Среди приоритетов Курц также назвал необходимость поддерживать и укреплять СММ, чтобы наблюдатели могли иметь больший доступ к этим территориям для обеспечения лучшей безопасности жителей Донбасса.

По его мнению, не существует "простого и быстрого" урегулирования ситуации в этом регионе, однако необходимо "шаг за шагом идти к этому". В этом контексте Курц упомянул необходимость достижения прекращения огня и отвода тяжелого вооружения в Донбассе.