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Джордж Буш-старший помещен в реанимацию

Международная панорама
18 января, 20:36 дата обновления: 18 января, 21:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Супруга бывшего президента США Барбара Буш также госпитализирована в качестве меры предосторожности в связи с усталостью и кашлем
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Джордж Буш-старший

Джордж Буш-старший

© EPA/LARRY W. SMITH

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Врачи перевели в отделение реанимации 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, который был ранее помещен в одну из больниц в Хьюстоне (штат Техас). Сейчас состояние его здоровья является стабильным.

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Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу бывшего американского лидера.

Буш-старший испытывает "острые респираторные проблемы, вызванные пневмонией", врачи провели процедуру для очищения его дыхательных путей, сообщили о его офисе. В настоящее время экс-президент отдыхает комфортной обстановке, находясь в отделении реанимации, где он останется под наблюдением врачей.

Супруга бывшего главы Белого дома Барбара Буш также госпитализирована в качестве меры предосторожности в связи с усталостью и кашлем, отмечается в сообщении. Эту информацию CNN подтвердил официальный представитель семьи Джим Макгрэт. По его словам, бывшая первая леди США страдает от утомления, у нее кашель.

Ранее телекомпания NBC сообщила, что причиной госпитализации Буша-старшего стала одышка. Официальный представители экс-президента США указали, что решение поместить экс-главу Белого дома, которому в минувшем июне исполнилось 92 года, в одну из больниц в Хьюстоне (штат Техас), было принято в целях предосторожности. Ожидается, что Буш-старший, который в настоящее время является самым пожилым из бывших президентов США, сможет вернуться домой через несколько дней. "Он в порядке. Он чувствует себя очень хорошо", - в свою очередь сообщила журналистам газеты Houston Chronicle официальный представитель экс-президента Джин Бекер.

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41-й президент США страдает от болезни Паркинсона и передвигается в специальном кресле. В 2015 году он упал у себя дома и сломал один из шейных позвонков. В декабре 2014-го бывший глава Белого дома также был госпитализирован в Хьюстоне из-за одышки и выписан через два дня. В 2012 году он находился в больнице несколько месяцев из-за бронхита.

Джордж Буш-старший занимал пост президента США с 1989 по 1993 год. До этого он был вице-президентом в администрации Рональда Рейгана, конгрессменом, представителем США при ООН, спецпосланником США в Китае и директором ЦРУ.

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