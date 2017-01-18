Си Цзиньпин высказался за новые отношения c США и стратегическое партнерство с РФ

ЖЕНЕВА, 18 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет стремиться к построению нового режима отношений с США и к всестороннему стратегическому сотрудничеству с Россией. Высказывания китайского лидера прозвучали во время его выступления в женевском Дворце Наций, где состоялась встреча высокого уровня с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и председателя Генассамблеи ООН Питера Томпсона.

"Китай будет стремиться создать рамки отношений с крупными державами, характеризующиеся общей стабильностью и сбалансированным ростом", - отметил он. По словам лидера КНР, Пекин будет поддерживать с Россией отношения "всеобъемлющего стратегического партнерства и координации", с США он "будет стремиться построить новую модель" отношений, с Европой будет осуществляться партнерство "во имя мира, роста, реформ", а с государствами БРИКС - "отношения единства и сотрудничества". С развивающимися странами отношения будут "прагматичными", чтобы "способствовать дальнейшему развитию". Со странами-соседями Китай намерен укреплять "сотрудничество на принципе согласия, искренности, взаимной выгоды и инклюзивности", сказал Си Цзиньпин.

Он подчеркнул неизменную приверженность Китая политике многосторонности. "Мультилатерализм - это эффективный путь для сохранения мира и содействия развитию", - сказал он. В этой связи китайский лидер подчеркнул важную роль ООН в международных отношениях. "Китай будет твердо поддерживать международную систему с ООН в качестве ее сердцевины", - заключил председатель КНР.

Китайский лидер также отметил, что он выступает за полное запрещение и уничтожение ядерного оружия в мире. "Ядерные вооружения должны быть полностью запрещены и уничтожены", - цитирует агентство AFP слова Си Цзиньпина.