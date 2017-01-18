Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.01:
$ 59.18
€ 63.23
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Си Цзиньпин высказался за новые отношения c США и стратегическое партнерство с РФ

Международная панорама
18 января, 21:39 дата обновления: 18 января, 22:01 UTC+3
Лидер КНР также заявил, что выступает за полное запрещение и уничтожение ядерного оружия в мире
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 18 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет стремиться к построению нового режима отношений с США и к всестороннему стратегическому сотрудничеству с Россией. Высказывания китайского лидера прозвучали во время его выступления в женевском Дворце Наций, где состоялась встреча высокого уровня с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и председателя Генассамблеи ООН Питера Томпсона.

Смотрите также
Обама: Россия и Китай вряд ли сравнятся по влиянию с США

"Китай будет стремиться создать рамки отношений с крупными державами, характеризующиеся общей стабильностью и сбалансированным ростом", - отметил он. По словам лидера КНР, Пекин будет поддерживать с Россией отношения "всеобъемлющего стратегического партнерства и координации", с США он "будет стремиться построить новую модель" отношений, с Европой будет осуществляться партнерство "во имя мира, роста, реформ", а с государствами БРИКС - "отношения единства и сотрудничества". С развивающимися странами отношения будут "прагматичными", чтобы "способствовать дальнейшему развитию". Со странами-соседями Китай намерен укреплять "сотрудничество на принципе согласия, искренности, взаимной выгоды и инклюзивности", сказал Си Цзиньпин.

Он подчеркнул неизменную приверженность Китая политике многосторонности. "Мультилатерализм - это эффективный путь для сохранения мира и содействия развитию", - сказал он. В этой связи китайский лидер подчеркнул важную роль ООН в международных отношениях. "Китай будет твердо поддерживать международную систему с ООН в качестве ее сердцевины", - заключил председатель КНР.

Китайский лидер также отметил, что он выступает за полное запрещение и уничтожение ядерного оружия в мире. "Ядерные вооружения должны быть полностью запрещены и уничтожены", - цитирует агентство AFP слова Си Цзиньпина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Си Цзиньпин Гутерриш, Антониу
Страны
США Китай Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
AP: жертвами двух взрывов в Кабуле стали около 40 человек
13
Теракт в Иерусалиме: грузовик врезался в группу молодых людей
10
"Убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника": политики о теракте в Стамбуле
Интересное
С крестом и тараном: скорой помощи могут разрешить пробивать себе путь
Зеркало, воск, кольцо и другие способы узнать будущее: инструкция по святочным гаданиям
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК назвал приоритетную версию причины покушения на бизнесмена в центре Москвы
2
WP: Трамп придумал слоган для президентской гонки 2020 года
3
В Лондон прибыл первый грузовой поезд из Китая
4
Си Цзиньпин высказался за новые отношения c США и стратегическое партнерство с РФ
5
Обама: в интересах США и мира иметь конструктивные отношения с РФ
6
WSJ: Порошенко рассчитывает встретиться с Трампом в феврале
7
Эрнст прокомментировал претензии к новогодним телешоу
Темы дня
Реклама