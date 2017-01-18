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Во Флориде арестован мужчина, угрожавший убить Трампа на инаугурации

Международная панорама
18 января, 21:27 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Подозреваемому назначена психиатрическая экспертиза
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НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Власти штата Флорида предъявили обвинения мужчине, опубликовавшему видеозапись с угрозами убить избранного президента США Дональда Трампа во время инаугурации.

Об этом сообщила газета Sun Sentinel.

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Как отмечает издание, стражи порядка арестовали 51-летнего Доминика Пуполо. По данным правоохранительных органов, в понедельник мужчина опубликовал в сети микроблогов Twitter записанное на видео обращение. Он, в частности, заявил, что намерен прийти на инаугурацию, чтобы убить Трампа.

Пуполо был допрошен в полицейском участке и дал признательные показания. Мужчину поместили в центр предварительного задержания. По данным агентства Associated Press, залог установлен в размере $1 млн. Как ожидается, Пуполо будет назначена психиатрическая экспертиза.

Инаугурация Трампа намечена на 20 января.

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