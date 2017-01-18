Кандидат на пост главы Минторга США хочет усилить роль страны в управлении интернетом

ВАШИНГТОН, 18 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Американский бизнесмен Уилбур Росс, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост министра торговли в новой администрации, выступает за усиление роли США в управлении интернетом. Он подтвердил это на слушаниях по утверждению своей кандидатуры в профильном сенатском комитете Конгресса США.

Сенатор Тед Круз спросил Росса, не беспокоят ли того планы передачи контроля над интернетом "консорциуму иностранных государств, в том числе таких, как Россия, Китай и Иран", намерен ли министр "защищать свободу слова в интернете от ее врагов".

Росс в ответ сказал: "При том, что у нас такой большой рынок и что по сути мы изобрели интернет, меня слегка удивляет, что фактически у нас нет права голоса в управлении всей этой деятельностью. Мне это представляется интеллектуально неверным решением".

"Но я не в курсе, что мы на самом деле можем прямо сейчас сделать, чтобы это исправить, - продолжал Росс. - Это же существующая ситуация. Если появится какая-то реалистичная альтернатива, то я буду весьма заинтересован в том, чтобы помочь ее изучить".