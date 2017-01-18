Обама: приговор Мэннингу был "непропорционально" суровее, чем другим подобным виновным

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Приговор информатору организации WikiLeaks Брэдли Мэннингу был "непропорционально" суровее, чем другим виновным в утечках секретных данных. Об этом президент США Барак Обама заявил в Белом доме на своей последней пресс-конференции на посту главы государства.

"Мэннинг отбывал жесткий приговор значительное количество времени, - отметил он. - Его тюремное заключение было непропорционально суровее, чем в случае с другими виновными в утечках данных".

"Справедливость восторжествовала", - отметил уходящий глава государства, комментируя свое решение смягчить приговор информатору WikiLeaks. Он подчеркнул, что "имело смысл именно смягчить наказание, а не помиловать" осужденного.

При этом уходящий американский лидер отметил, что согласие основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа на экстрадицию в США при условии гарантии его прав никак не повлияло на решение смягчить приговор бывшему военному аналитику Брэдли Мэннингу.

"Я не уделяю много внимания "твитам" (записям в Twitter) Ассанжа, так что в данном деле это не учитывалось", - сказал Обама. Он также отметил, что обычно не комментирует информацию, распространяемую WikiLeaks.

При этом президент подчеркнул, что США должны продолжать работу с целью поиска способа "соблюдать баланс между ответственностью, открытостью и прозрачностью". По его словам, в мире есть лица, которые готовы использовать транспарентность для совершения "финансовых преступлений, актов терроризма", а также вмешательства в избирательный процесс.

Ранее Ассанж, продолжающий укрываться в посольстве Эквадора в Лондоне, заявил, что готов на экстрадицию в США при условии помилования Мэннинга.

Аналитик военной разведки Брэдли Мэннинг, имевший звание рядового первого класса сухопутных войск, был арестован на военной базе США в Кувейте в 2010 году. Он передал WikiLeaks более 700 тыс. военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке в 2009-2010 годах, что стало крупнейшей утечкой секретной информации в американской истории.

Приговор Мэннингу был вынесен военным судом США на базе Форт-Мид (штат Мэриленд) 21 августа 2013 года. Он был приговорен к 31 году и шести месяцам заключения, однако по решению Барака Обамы, о котором было объявлено 17 января, Мэннинг выйдет на свободу уже 17 мая 2017 года.

После суда Мэннинг заявил о намерении сменить пол и с разрешения властей в 2013 году начал гормональную терапию, взяв имя Челси.