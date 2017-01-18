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Обама: в интересах США и мира иметь конструктивные отношения с РФ

Международная панорама
18 января, 22:45 дата обновления: 18 января, 23:44 UTC+3
Уходящий президент США добавил, что у сторон остаются возможности для дальнейшего сокращения ядерных арсеналов
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Барак Обама

Барак Обама

© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Президент США Барак Обама считает, что наличие конструктивных отношений между Вашингтоном и Москвой соответствует интересам США и всего мира. Об этом уходящий американский лидер заявил на прощальной пресс-конференции в Белом доме.

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"Думаю, в интересах Америки и мира, чтобы мы имели конструктивные отношения с Россией", - сказал Обама.

Он утверждал, что "таким был его подход во время пребывания на посту президента". "Мы сотрудничали в тех сферах, где наши интересы пересекались", - добавил хозяин Белого дома.

Обама также сказал, что "призывал Россию быть конструктивным участником международного сообщества", а также "пытался работать с президентом и правительством РФ, чтобы помочь им развить экономику и обеспечить ее диверсификацию, применять выдающиеся таланты россиян более конструктивно". 

Сокращение ядерных арсеналов

По словам президента США, при новом американском лидере Дональде Трампе Москва и Вашингтон смогут осуществить дальнейшее сокращение своих ядерных арсеналов.

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Уходящий американский лидер напомнил, что во время его пребывания на посту президента США и РФ договорились о сокращении ядерных вооружений. "Я был готов пойти дальше", - уверял Обама. Он утверждал, что от дальнейшей работы на этом направлении Москва отказалась: "Они не хотели вести переговоры".

"Если избранный президент Трамп сможет возобновить эти переговоры в серьезном ключе, думаю, есть масса возможностей для обеих стран уменьшить ядерные арсеналы", - заявил Обама. Он выразил надежду на такое развитие событий.

 

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