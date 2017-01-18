Мадуро заявил о намерении скоро посетить Москву

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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что скоро намерен приехать в Москву.
"Мы солидарны с братским народом России, - сказал он на телеконференции в посольстве республики в РФ, отвечая на вопрос ТАСС. - Надеюсь, что скоро буду с этим посланием в Москве".
Источник в посольстве Венесуэлы в РФ подтвердил ТАСС, что визит планируется в первом триместре этого года.
Впервые Мадуро нанес визит в Москву 1-2 июля 2013 году. Он принял тогда участие в Форуме стран-экспортеров газа, а также провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
5 января 2015 года Мадуро, направляясь в Китай, сделал остановку в Москве, во время которой в аэропорту Внуково-2 встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Спустя несколько дней, 15 января, он совершил рабочий визит Россию, во время которого провел переговоры с Путиным.
В мае 2015 года Мадуро также приезжал в Россию на торжества по случаю юбилея Победы.