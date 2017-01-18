Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.01:
$ 59.18
€ 63.23
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мадуро заявил о намерении скоро посетить Москву

Международная панорама
18 января, 23:02 дата обновления: 18 января, 23:42 UTC+3
По данным источника ТАСС, визит запланирован на первый триместр 2017 года
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что скоро намерен приехать в Москву.

"Мы солидарны с братским народом России, - сказал он на телеконференции в посольстве республики в РФ, отвечая на вопрос ТАСС. - Надеюсь, что скоро буду с этим посланием в Москве".

Источник в посольстве Венесуэлы в РФ подтвердил ТАСС, что визит планируется в первом триместре этого года.

Впервые Мадуро нанес визит в Москву 1-2 июля 2013 году. Он принял тогда участие в Форуме стран-экспортеров газа, а также провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

5 января 2015 года Мадуро, направляясь в Китай, сделал остановку в Москве, во время которой в аэропорту Внуково-2 встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Спустя несколько дней, 15 января, он совершил рабочий визит Россию, во время которого провел переговоры с Путиным.

В мае 2015 года Мадуро также приезжал в Россию на торжества по случаю юбилея Победы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Венесуэла
Персоны
Мадуро, Николас
В других СМИ
Реклама
Фото
10
AP: жертвами двух взрывов в Кабуле стали около 40 человек
13
Теракт в Иерусалиме: грузовик врезался в группу молодых людей
10
"Убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника": политики о теракте в Стамбуле
Интересное
С крестом и тараном: скорой помощи могут разрешить пробивать себе путь
Зеркало, воск, кольцо и другие способы узнать будущее: инструкция по святочным гаданиям
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК назвал приоритетную версию причины покушения на бизнесмена в центре Москвы
2
WP: Трамп придумал слоган для президентской гонки 2020 года
3
В Лондон прибыл первый грузовой поезд из Китая
4
Си Цзиньпин высказался за новые отношения c США и стратегическое партнерство с РФ
5
Обама: в интересах США и мира иметь конструктивные отношения с РФ
6
WSJ: Порошенко рассчитывает встретиться с Трампом в феврале
7
Эрнст прокомментировал претензии к новогодним телешоу
Темы дня
Реклама