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Мадуро намерен вручить венесуэльскую премию мира Путину

Международная панорама
19 января, 0:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС
Решение было принято вечером 17 января
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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен вручить недавно созданную премию мира лидеру российского государства Владимиру Путину.

"Я восхищаюсь президентом Путиным, думаю, что он - всемирный посланец мира, - сказал Мадуро в ходе телеконференции, организованной в Москве посольством республики в РФ. - Это лидер с большим стратегическим видением мира, с большой любовью к истории".

"В Венесуэле мы создали премию мира, которая будет носить имя команданте Чавеса, - сообщил президент Венесуэлы. - Вчера вечером мы решили, что первая премия будет вручена президенту Владимиру Путину".

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