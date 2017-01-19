Мадуро намерен вручить венесуэльскую премию мира Путину

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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен вручить недавно созданную премию мира лидеру российского государства Владимиру Путину.
"Я восхищаюсь президентом Путиным, думаю, что он - всемирный посланец мира, - сказал Мадуро в ходе телеконференции, организованной в Москве посольством республики в РФ. - Это лидер с большим стратегическим видением мира, с большой любовью к истории".
"В Венесуэле мы создали премию мира, которая будет носить имя команданте Чавеса, - сообщил президент Венесуэлы. - Вчера вечером мы решили, что первая премия будет вручена президенту Владимиру Путину".