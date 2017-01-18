ООН подтвердила выполнение Ираном сделки по ядерной программе

ООН, 18 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН за первый год осуществления соглашения по иранской ядерной программе не получила никакой информации, которая бы свидетельствовала о нарушении Тегераном условий сделки, заключенной с "шестеркой" (пять постоянных членов СБ и Германия). Об этом заявил заместитель генсекретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Он представил доклад, посвященный выполнению резолюции 2231, принятой Советом Безопасности в поддержку соглашения по иранской ядерной программе - Совместного всеобъемлющего плана действий, вступившего в силу 16 января 2016 года. "Генеральный секретарь не получил никаких сообщений, а также не располагает информацией из открытых источников о поставках, продажах или передаче в Иран ядерных материалов, которые бы противоречили положениям резолюции", - сказал Фелтман. По его словам, в секретариате ООН также не располагают сведениями о том, что Иран проводил какую-либо деятельность, связанную с баллистическими ракетами, в нарушение резолюции СБ 2231.

В то же время Фелтман обратил внимание на переданную ООН информацию о задержании в феврале и марте 2016 года в Индийском океане грузов с оружием, предположительно следовавших из Ирана в нарушение действующих ограничений. Он подчеркнул, что секретариат собирается изучить задержанную партию оружия, а также собрать и проанализировать имеющуюся информацию, чтобы определить, откуда следовал груз.

Как заявил заместитель генерального секретаря ООН, особую обеспокоенность у секретариата вызывают утверждения руководства ливанской радикальной группировки "Хезболлах" о том, что она получает оружие из Ирана. По словам Фелтмана, в Тегеране не стали однозначно опровергать эту информацию, равно как и сообщения о нарушении иранскими генералами запрета на зарубежные поездки, заявив, что предпринимают меры по борьбе с терроризмом "в соответствии со своими национальными интересами и международными обязательствами".

Иран и "шестерка" 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. 16 января прошлого года было объявлено о начале реализации СВПД, предусматривающего отмену ранее действовавших в отношении Ирана международных санкций в обмен на ограничение Тегераном своей ядерной деятельности и постановку ее под полный контроль Международного агентства по атомной энергии.

Заместитель генсека подчеркнул, что сделка с Ираном - это "хороший пример" того, как дипломатия может решать "самые сложные проблемы". Он призвал всех участников СВПД полностью выполнять свои обязательства, а международное сообщество - максимально содействовать осуществлению соглашения.