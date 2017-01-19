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В офисе Терезы Мэй отрицают, что Джонсон назвал Олланда нацистом

Международная панорама
19 января, 0:39 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
Официальный представитель премьер-министра Великобритании отметила, что глава МИД лишь прибегнул к использованию образной лексики
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ЛОНДОН, 19 января. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Офис премьер-министра Великобритании встал на защиту министра иностранных дел Бориса Джонсона после слов последнего в адрес президента Франции Франсуа Олланда с упоминанием о событиях Второй мировой войны, которые он произнес в Индии, где находится сейчас с официальным визитом.

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"Он доказывал свою правоту. Он никоим образом никого не называл нацистом", - подчеркнула в среду официальный представитель Терезы Мэй. Сотрудница канцелярии на Даунинг-стрит также высказала мнение, что в своих оценках глава Форин оффиса лишь прибегнул к использованию образной лексики, которую она назвала "театральным языком".

В ответ на заявление помощника Олланда о том, что Великобритании нечего ожидать улучшения торговых связей с теми странами, которые расположены за пределами ЕС, Джонсон в среду заметил, что Европе лучше не прибегать к карательному подходу в предстоящих переговорах об условиях Brexit. "Если мсье Олланд хочет распорядиться о применении телесных наказаний к любому, кто избирает побег, то это напоминает некоторые фильмы о Второй мировой войне, и, поэтому я не думаю, что это способствует движению вперед", - заявил глава британского МИД.

После этого заявления главный переговорщик Европарламента во вопросам Brexit, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт потребовал, чтобы Тереза Мэй осудила слова своего министра. Однако своим заявлением офис британского премьера, наоборот, выразил Джонсону поддержку.

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Персоны
Мэй, Тереза Джонсон, Борис
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