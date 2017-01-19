WP: Трамп придумал слоган для президентской гонки 2020 года

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Дональд Трамп, вступающий в должность президента США 20 января, уже сформулировал слоган для своей предвыборной кампании в 2020 году. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).
"Сохраним Америку великой!" - именно этим словосочетанием, по информации издания, будет озаглавлена кампания республиканца через четыре года.
Как пишет газета, Трамп решил раскрыть идею лозунга журналистам спонтанно и тут же позвал в помещение, где проходил разговор, своего помощника, которому поручил запатентовать девиз в Бюро по патентам и торговым маркам США.
Позже Трамп признался, что не хотел раскрывать идею нового слогана, однако именно уверенность в том, что за четыре года ему удастся сделать Америку великой, подтолкнула его на этот шаг.
Издание отмечает, что девиз избирательной кампании 2016 года ("Сделаем Америку вновь великой") стал чрезвычайно популярен в США и по всему миру, несмотря на критику противников республиканца.