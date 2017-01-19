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WP: Трамп придумал слоган для президентской гонки 2020 года

Международная панорама
19 января, 1:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС
"Сохраним Америку великой!" - именно этим словосочетанием будет озаглавлена кампания республиканца через четыре года, пишет газета
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Материал из 1 страницы
Дональд Трамп

Дональд Трамп

© EPA/KEVIN DIETSCH/POOL

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Дональд Трамп, вступающий в должность президента США 20 января, уже сформулировал слоган для своей предвыборной кампании в 2020 году. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP). 

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"Сохраним Америку великой!" - именно этим словосочетанием, по информации издания, будет озаглавлена кампания республиканца через четыре года.

Как пишет газета, Трамп решил раскрыть идею лозунга журналистам спонтанно и тут же позвал в помещение, где проходил разговор, своего помощника, которому поручил запатентовать девиз в Бюро по патентам и торговым маркам США.

Позже Трамп признался, что не хотел раскрывать идею нового слогана, однако именно уверенность в том, что за четыре года ему удастся сделать Америку великой, подтолкнула его на этот шаг.

Издание отмечает, что девиз избирательной кампании 2016 года ("Сделаем Америку вновь великой") стал чрезвычайно популярен в США и по всему миру, несмотря на критику противников республиканца.

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