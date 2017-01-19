Пенс назвал замену программы Obamacare одной из основных задач

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НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Дональд Трамп уже в первые дни пребывания на посту президента подпишет ряд президентских указов, однако говорить об их содержании пока рано. Об этом сообщил в среду в интервью телекомпании CNN избранный вице-президент США Майкл Пенс.
"Дональд Трамп начнет действовать с первого же дня, - отметил он. - В первую же неделю можно ожидать нескольких президентских распоряжений". Майкл Пенс не уточнил, какие именно вопросы будут затронуты в этих президентских указах. "Путь это будет сюрпризом", - добавил он.
"Могу лишь сказать, что и избранный президент, и я со смирением ожидаем момента, когда мы придем в Белый дом и начнем работать на благо американского народа", - сказал он, добавив, что один из приоритетов для новой администрации - работать с Конгрессом над тем, чтобы отменить программу медицинского страхования Obamacare и заменить ее на более доступную для американцев.
"Избранный президент недвусмысленно дал понять, что его цель - добиться принятия такого закона, который понизит расходы на медицинское страхование и сделает медицинское страхование доступным для всех", - заявил Пенс. В то же время избранный вице-президент признал, что цельной программы, которая должна прийти на смену Obamacare, пока нет, а есть "много великолепных идей".
Отмена Obamacare - одно из основных предвыборных обещаний Трампа. Он и республиканцы в Конгрессе утверждают, что реформа, принятая при нынешнем президенте и названная по его имени, привела к возникновению монополий страховых компаний в отдельных штатах, кроме того, страховка перестает быть доступной по цене.