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Пенс назвал замену программы Obamacare одной из основных задач

Международная панорама
19 января, 1:17 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Избранный вице-президент США отметил важность замены этой программы медстрахования на более доступную для американцев
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НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Дональд Трамп уже в первые дни пребывания на посту президента подпишет ряд президентских указов, однако говорить об их содержании пока рано. Об этом сообщил в среду в интервью телекомпании CNN избранный вице-президент США Майкл Пенс.

"Дональд Трамп начнет действовать с первого же дня, - отметил он. - В первую же неделю можно ожидать нескольких президентских распоряжений". Майкл Пенс не уточнил, какие именно вопросы будут затронуты в этих президентских указах. "Путь это будет сюрпризом", - добавил он.

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"Могу лишь сказать, что и избранный президент, и я со смирением ожидаем момента, когда мы придем в Белый дом и начнем работать на благо американского народа", - сказал он, добавив, что один из приоритетов для новой администрации - работать с Конгрессом над тем, чтобы отменить программу медицинского страхования Obamacare и заменить ее на более доступную для американцев.

"Избранный президент недвусмысленно дал понять, что его цель - добиться принятия такого закона, который понизит расходы на медицинское страхование и сделает медицинское страхование доступным для всех", - заявил Пенс. В то же время избранный вице-президент признал, что цельной программы, которая должна прийти на смену Obamacare, пока нет, а есть "много великолепных идей".

Отмена Obamacare - одно из основных предвыборных обещаний Трампа. Он и республиканцы в Конгрессе утверждают, что реформа, принятая при нынешнем президенте и названная по его имени, привела к возникновению монополий страховых компаний в отдельных штатах, кроме того, страховка перестает быть доступной по цене.

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