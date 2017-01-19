WSJ: Порошенко рассчитывает встретиться с Трампом в феврале

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НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Глава украинского государства Петр Порошенко надеется встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом уже в феврале и рассчитывает на то, что новая американская администрация продолжит политику поддержки Украины. Об этом украинский президент заявил в интервью газете The Wall Street Journal (WSJ), находясь на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Мы пользуемся решительной двухпартийной поддержкой в США, - утверждал Порошенко. - Я абсолютно уверен в том, что продолжение нашего сотрудничества с США будет очень эффективным".
По словам президента Украины, он планирует визит в Вашингтон в следующем месяце и надеется на встречу с Дональдом Трампом, с которым говорил по телефону вскоре после его победы на президентских выборах в ноябре прошлого года.
"Для меня это будет большим удовольствием и, думаю, это будет эффективная встреча, если основываться на моих впечатлениях от телефонного разговора с ним", - добавил Порошенко.
Он отметил, что уважает выбор избирателей в западных демократических странах и "готов работать с любыми лидерами".
В то же время он предостерег страны Запада от отмены антироссийских санкций, утверждая, что в результате пострадает их собственная безопасность.
Ранее глава украинского государства заявлял, что согласовал встречу с Трампом сразу после его инаугурации, которая состоится 20 января. Однако подтверждения о возможной встрече с Порошенко из будущей администрации Трампа пока не поступало.