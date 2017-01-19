Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.01:
$ 59.18
€ 63.23
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WSJ: Порошенко рассчитывает встретиться с Трампом в феврале

Международная панорама
19 января, 1:31 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Украинский президент выразил уверенность, что это будет эффективная встреча
Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Глава украинского государства Петр Порошенко надеется встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом уже в феврале и рассчитывает на то, что новая американская администрация продолжит политику поддержки Украины. Об этом украинский президент заявил в интервью газете The Wall Street Journal (WSJ), находясь на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Смотрите также
Вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко
Порошенко рассчитывает на успешное сотрудничество с администрацией Трампа

"Мы пользуемся решительной двухпартийной поддержкой в США, - утверждал Порошенко. - Я абсолютно уверен в том, что продолжение нашего сотрудничества с США будет очень эффективным".

По словам президента Украины, он планирует визит в Вашингтон в следующем месяце и надеется на встречу с Дональдом Трампом, с которым говорил по телефону вскоре после его победы на президентских выборах в ноябре прошлого года.

"Для меня это будет большим удовольствием и, думаю, это будет эффективная встреча, если основываться на моих впечатлениях от телефонного разговора с ним", - добавил Порошенко.

Он отметил, что уважает выбор избирателей в западных демократических странах и "готов работать с любыми лидерами".

В то же время он предостерег страны Запада от отмены антироссийских санкций, утверждая, что в результате пострадает их собственная безопасность.

Ранее глава украинского государства заявлял, что согласовал встречу с Трампом сразу после его инаугурации, которая состоится 20 января. Однако подтверждения о возможной встрече с Порошенко из будущей администрации Трампа пока не поступало.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Экономический форум в Давосе – 2017
Персоны
Трамп, Дональд Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
США Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
10
AP: жертвами двух взрывов в Кабуле стали около 40 человек
13
Теракт в Иерусалиме: грузовик врезался в группу молодых людей
10
"Убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника": политики о теракте в Стамбуле
Интересное
С крестом и тараном: скорой помощи могут разрешить пробивать себе путь
Зеркало, воск, кольцо и другие способы узнать будущее: инструкция по святочным гаданиям
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Лондон прибыл первый грузовой поезд из Китая
2
WP: Трамп придумал слоган для президентской гонки 2020 года
3
СМИ: Сенегал ввел войска в Гамбию, президент которой отказался отдать власть преемнику
4
Си Цзиньпин высказался за новые отношения c США и стратегическое партнерство с РФ
5
СК назвал приоритетную версию причины покушения на бизнесмена в центре Москвы
6
Полицейский из "танцующего" кортежа уволен из МВД
7
WSJ: Порошенко рассчитывает встретиться с Трампом в феврале
Темы дня
Реклама