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Reuters: США имеют информацию о подготовке КНДР нового испытания баллистической ракеты

Международная панорама
19 января, 20:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС
Сообщается, что американская сторона зафиксировала две мобильные ракетные установки, которые могут принять участие в испытаниях
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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. США располагают информацией о подготовке КНДР нового испытания баллистической ракеты, хотя точное время запуска и дальность ее полета на данный момент остаются неясными. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на американский официальный источник.

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По его словам, на данный момент американская сторона зафиксировала в КНДР две мобильные ракетные установки, которые могут принять участие в тестовом запуске.

При этом представитель Пентагона заявил Reuters, что США готовы к возможной "провокации" со стороны Пхеньяна, в том числе во время церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится в пятницу. При этом в военном ведомстве США отказались комментировать информацию о разведывательных данных, предположительно указывающих на подготовку КНДР нового испытания баллистической ракеты.

8 января сообщалось, что КНДР может в любой момент и из любого места произвести тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом заявил представитель МИД КНДР в эфире центрального телевидения страны.

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