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Генсек ООН не поедет на инаугурацию Трампа

Международная панорама
19 января, 20:43 дата обновления: 19 января, 21:20 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Официальный представитель генсека сообщил, что главы ООН в прошлом не посещали подобные мероприятия, и инаугурация избранного президента США не станет исключением
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ООН, 19 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не планирует присутствовать на церемонии инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, которая пройдет в пятницу в Вашингтоне. Об этом заявил журналистам заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

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По его словам, генеральные секретари ООН в прошлом не посещали подобные мероприятия, и инаугурация Трампа не станет исключением. "У нас нет приглашения. Это не то событие, на котором мы будем представлены", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли Гутерриш проводить встречу с выдвинутой Трампом на должность постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, Фархан Хак отметил, что говорить об этом рано, так как она еще "даже не утверждена" Сенатом. Он пояснил, что генсек встречается с каждым новым постпредом, которые передают ему верительные грамоты от своего правительства.

В Вашингтоне 20 января 2017 года состоится церемония вступления в должность избранных президента и вице-президента США - Дональда Трампа и Майка Пенса. Это 58-я инаугурация в истории США. На церемонии, как планируется, будут присутствовать покидающие свои посты президент Барак Обама и вице-президент Джозеф Байден с семьями, члены семьи Трампа, спикер палаты представителей республиканец Пол Райан, члены обеих палат Конгресса, прежние члены кабинета министров и кандидаты на эти посты в новой администрации, члены Верховного суда, Комитета начальников штабов, губернаторы штатов и представители дипломатического корпуса, а также будут присутствовать и некоторые бывшие руководители государства.

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